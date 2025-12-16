Donald Trump designa al gobierno de Venezuela como una organización terrorista extranjera

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este martes 16 de diciembre una decisión que ha tomado su administración con respecto a Venezuela. Ha designado al gobierno de Venezuela como una organización terrorista extranjera, además de bloquear todo tipo de ingreso o salida de petróleo de este país.

Ordena un bloqueo total de petróleo

A través de su cuenta de Truth, el inquilino de la Casa Blanca expresó una posición contundente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que las fuerzas militares de su país lo tienen rodeado, con un despliegue de tropas nunca antes visto en la región y se mantendrán hasta que le devuelvan "lo robado".

Hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", sostuvo el mandatario.

Al acusarlo de sustraer sus activos y otros delitos más (narcotráfico, trata de personas, etc.), ha decidido incluir al gobierno del líder chavista en su lista negra. Acto seguido, ha ordenado bloquear todo tipo de navío que trasladan dentro y fuera de esta nación sudamericana este valioso hidrocarburo, como una medida inmediata.

"El régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela", mencionó Trump.

Delincuentes venezolanos llegaron por Biden

Sin guardarse nada, el líder del Partido Republicano estadounidense lanzó un fuerte dardo contra su antecesor Joe Biden, asegurando que es el responsable de que tantos delincuentes venezolanos ingresaran al país. Sin embargo, asegura que su gestión se ha encargado de resolver el problema y de a pocos los está deportando.

"Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. EE.UU. no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo", precisó.

En desarrollo...