Argentina: Un perro interrumpe partido y hace vibrar a la hinchada tras amagar a todos en el campo

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El fútbol argentino volvió a regalar una postal inesperada que rápidamente se volvió viral. En el partido entre los clubes Rosario Central y Tigre, válido por la 9ª fecha del Torneo Apertura, un perro ingresó al campo de juego y detuvo las acciones durante cerca de cinco minutos.

Lo que parecía un incidente menor se transformó en un espectáculo que hizo vibrar a la hinchada en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

Amagó a todos

El animal apareció en los primeros minutos del encuentro, justo en pleno ataque de Tigre. El árbitro Jordi Espinoza detuvo el partido de inmediato, pero lo que siguió fue una secuencia digna de un show: el perro corrió en zigzag por la cancha, dejó atrás a dos alcanzapelotas que intentaron atraparlo y desató la sorpresa de jugadores y público.

Ni los auxiliares ni los futbolistas lograron detenerlo. El can ignoró todos los intentos y siguió jugando su propio partido, amagando a quienquiera que llegara mientras la tribuna se sumaba al espectáculo, acompañando con cánticos y el clásico "¡ole!" cada que el can esquivaba al personal, lo que transformó la interrupción en una ovación espontánea.

La reacción del público y redes sociales

Las risas se multiplicaron en las gradas y el episodio se convirtió en tendencia en redes sociales. Incluso comentaristas que relataban el partido se unieron en vivo al momento: "Y va el perro, ataca también el perro".

"El perro yendo al contraataque de Tigre y gambetear a los seguridad mientras le grita 'ole', es lo mejor que vi hoy", comentó otro.

Finalmente, tras varios intentos fallidos, el personal del estadio logró atrapar al animal y retirarlo del campo, recibiendo aplausos de todo el público. El partido se reanudó tras cinco minutos de persecución.

Usuarios reaccionaron con humor al momento captado en el partido.

Más allá del episodio, el encuentro tuvo emociones propias. A los 38 minutos, Alexis Soto abrió el marcador para Rosario Central, desatando el festejo local. Sin embargo, el fervor de ese gol compitió con el clima que había dejado el show del intrépido perro, que se convirtió en el verdadero protagonista de la jornada.

El fútbol argentino volvió a demostrar que su magia no siempre está en los goles o las jugadas de los cracks, sino también en esos momentos inesperados que conectan con la pasión popular. El perro que amagó a todos en el Gigante de Arroyito dejó una anécdota que trascendió el resultado y se convirtió en símbolo de la espontaneidad y el humor que caracterizan al deporte en la región.