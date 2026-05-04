Hantavirus: OMS considera "bajo" el riesgo de propagación tras brote que dejó tres muertos en un crucero

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció este lunes 4 de mayo tras la propagación del hantavirus en un crucero que realizaba la ruta Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde.

Como se recuerda, tres tripulantes fallecieron (dos de nacionalidad neerlandesa y otra desconocida) del MV Hondius; asimismo, la OMS confirmó que un pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica y otros dos se encuentran retenidos en el barco debido a que "necesitan atención médica urgente".

¿Qué dice la OMS al respecto?

Pese a que el operador turístico Oceanwide Expeditions confirmó que se enfrenta a "una situación médica grave" a bordo del MV Hondius y con el riesgo de que cinco casos en sospecha, el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, descartó que la propagación de la enfermedad signifique un grave riesgo para la humanidad, tal como ocurrió hace seis años por la pandemia de la COVID-19.

"El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje", sostuvo.

En ese sentido, el directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y "no se transmiten fácilmente entre personas". Bajo esta premisa, indicó que la OMS "está colaborando" con los países afectados para la atención médica, la evacuación y las investigaciones que den con el origen de los contagios.

Sin autorización desembarcar

Como es de conocimiento, el barco actualmente se encuentra fondeado en el puerto de Praia, Cabo Verde, África occidental. Frente a los dos casos al interior de MV Hondius, médicos locales acudieron para evaluar sus respectivos estados de salud; sin embargo, las autoridades no han concedido autorización para evacuarlos a tierra firme.

"No se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia con el fin de proteger a la población caboverdiana", declaró el domingo por la noche la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora Radio de Cabo Verde.

Vale mencionar que, los hantavirus se transmiten a las personas a través de la saliva, la orina y las heces de roedores salvajes infectados, como, por ejemplo, ratones o ratas. Una mordedura, el contacto con estos animales o sus excrementos, así como la inhalación de polvo contaminado, pueden provocar una infección.

A falta de vacunas y de medicamentos específicos contra el mal, los tratamientos únicamente se limitan a aliviar los síntomas. Asimismo, existen al menos 38 especies reconocidas de hantavirus en todo el mundo, 24 de las cuales causan enfermedades en humanos. En Argentina, se confirmaron 28 muertes en 2025 y hace unas semanas se decretó una alerta sanitaria a nivel nacional.

Frente a los casos en hantavirus, desde la OMS exhortan a mantener la calma en todo el mundo, mientras se busca atender de manera prioritaria a los pacientes infectados y bajo sospecha.