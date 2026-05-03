Tres personas mueren en crucero por brote de hantavirus durante travesía entre Argentina y Cabo Verde

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un crucero turístico que navegaba por el Atlántico se convirtió en escenario de alarma sanitaria. El MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions, reportó un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia (Argentina) hacia Cabo Verde, con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un caso positivo y cinco sospechosos, mientras que tres personas fallecieron en el transcurso del viaje. La noticia generó preocupación global, pues se trata de un virus poco frecuente pero con alta letalidad.

Los fallecidos y evacuaciones

El primer caso fue el de un hombre de 70 años que presentó síntomas graves y murió en el barco; su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada en estado crítico a Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo.

El tercer afectado, un ciudadano británico de 69 años, permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica. Otros dos pasajeros con síntomas fueron aislados y se evalúa su traslado a Cabo Verde para recibir atención médica especializada.

Comunicado oficial de la OMS

La OMS informó que se están realizando pruebas de laboratorio y estudios epidemiológicos para confirmar la magnitud del brote. Además, coordina con los Estados Miembros y la empresa operadora del buque para organizar evacuaciones médicas y evaluar el riesgo de propagación.

El destino inmediato del crucero está en debate, pues tenía previsto continuar hacia las Islas Canarias en España, pero las autoridades sanitarias buscan evitar que se convierta en un foco de contagio.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una familia de virus transmitida principalmente por contacto con roedores infectados, sus excrementos, orina o mordeduras. También puede propagarse por inhalación de polvo contaminado.

Aunque es raro, se han registrado casos de transmisión entre personas. La enfermedad puede causar un síndrome respiratorio agudo grave, que requiere vigilancia y cuidados intensivos. La OMS recordó que la prevención depende de evitar la exposición a ambientes contaminados y de protocolos estrictos de bioseguridad.

Origen y síntomas del hantavirus.

El brote en el MV Hondius pone de relieve los riesgos sanitarios en viajes internacionales y la necesidad de protocolos estrictos en cruceros de expedición. La combinación de itinerarios remotos y la dificultad de acceso a servicios médicos en medio de un viaje en agua convierte a este tipo de travesías en escenarios vulnerables frente a enfermedades infecciosas.

La OMS agradeció la cooperación de los países involucrados y anunció que emitirá una Noticia sobre Brotes de Enfermedades conforme al Reglamento Sanitario Internacional. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención el desenlace de este caso que ya dejó tres víctimas fatales y mantiene a varios pasajeros bajo vigilancia médica.