Papa León XIV recibirá este jueves 7 de mayo en el Vaticano a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitará este jueves 7 de mayo al papa León XIV en el Vaticano, a casi un mes del cruce de palabras que sostuvo con el mandatario norteamericano, Donald Trump.

Según fuentes de la Santa Sede, la visita del funcionario tendría como objetivo "descongelar" las relaciones entre Roma y Washington, a un día del primer año del papado de Robert Prevost.

Visita para acercarse el gobierno italiano

Es importante recordar que, este no es el primer encuentro que sostendrán ambas partes. El pasado 19 de mayo de 2025 se dio un encuentro en el Vaticano, junto al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, un día después del inicio del pontificado de León XIV.

En ese sentido, Rubio se reunirá con sus homólogos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, confirmó una fuente del gobierno italiano a la agencia AFP. Asimismo, se reunirá con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, durante su visita de jueves y viernes.

El viaje oficial del jefe de la diplomacia estadounidense representa también un intento de acercamiento con la administración de Giorgia Meloni, quien recibiera críticas del propio Trump en defensa del sumo pontífice, calificando de "inaceptable" las expresiones del titular de la Casa Blanca hacia el líder de la Iglesia Católica.

¿Qué se dijeron León XIV y Trump?

En medio de la guerra en Oriente Medio que empezó el pasado 28 de febrero, el papa León XIV y Donald Trump tuvieron un "enfrentamiento" tras la amenaza del mandatario de "acabar con toda una civilización", en referencia a Irán.

Mientras el obispo de Roma calificó de "inaceptable" lo dicho desde Washington, la autoridad norteamericana lo llamó "débil" y, además, calificándolo de "pésimo en política exterior". Asimismo, descartó reunión entre ambos al considerarla innecesaria.

En respuesta, durante su viaje al África, Prevost sostuvo que su misión es "profesar el evangelio", poniéndole fin a las tensiones que despertaron el interés y repudio de diferentes líderes mundiales.

"No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz", aseveró.

Tras las tensiones entre el sumo pontífice y el presidente estadounidense, se espera que las relaciones entre las partes puedan normalizarse con la visita de Marco Rubio a Roma.