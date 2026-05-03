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La fiebre del álbum

Ecuador: Arrancan etiquetas de gaseosas para robar stickers del álbum oficial del Mundial 2026

Usuarios denunciaron que botellas de reconocida marca fueron manipuladas para sustraer los stickers de la promoción oficial del Mundial 2026, generando indignación y temor por especulación en el mercado de figuritas.

Usuarios reportaron que personas arrancaron las tiras para robar los stickers es
Usuarios reportaron que personas arrancaron las tiras para robar los stickers es (Composición Exitosa)

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/05/2026

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La llegada de las ediciones especiales de Coca-Cola con etiquetas que incluyen stickers del álbum oficial Panini del Mundial 2026 ha generado gran expectativa en Ecuador.

Sin embargo, en las últimas horas se reportaron imágenes de botellas en tiendas que aparecían sin etiquetas o con señales de haber sido forzadas, evidenciando que personas inescrupulosas arrancaron las tiras para quedarse con los stickers sin pagar por el producto.

Indignación ciudadana

El hallazgo provocó indignación entre los consumidores, quienes denunciaron que esta práctica deja a muchos compradores sin la oportunidad de acceder a los stickers especiales. Un usuario ecuatoriano que compartió las imágenes escribió con pesar y profunda molestia sobre esta situación.

"Lo que debía ser una dinámica divertida para los coleccionistas se ha convertido en la prueba definitiva de que, como sociedad, no estamos preparados para nada. La nueva promoción ha sacado a la luz la peor cara de nuestra sociedad, donde por un pedazo de plástico, la gente prefiere robar que pagar. Estamos demostrando que, si algo no está encadenado al piso, el ecuatoriano se lo roba. ¡Qué asco y qué vergüenza nos debería dar como país!".

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En tiempos de Mundial, la fiebre por llenar el álbum Panini suele desatar dinámicas de intercambio y, en algunos casos, especulación. Los stickers exclusivos de promociones como la de Coca-Cola adquieren un valor adicional en el mercado paralelo, donde pueden venderse a precios elevados.

Este fenómeno no es nuevo y ya ha sido observado en ediciones anteriores, pero el caso en Ecuador muestra una forma totalmente desleal de competir por las figuritas.

En Perú, algunos usuarios han reportado que la promoción de Coca-Cola ya comenzó a llegar a algunas tiendas de conveniencia, aunque hasta el momento no se registran incidentes similares. Se espera que la dinámica se desarrolle con normalidad, evitando prácticas como las denunciadas en Ecuador.

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El álbum Panini 2026

El álbum oficial saldrá este martes 5 de mayo con tres versiones: básica (S/9.90), tapa dura (S/49.90) y tapa dura gold (S/99.90). Los sobres de figuritas costarán S/4.20 e incluirán siete stickers por paquete. La edición contará con 48 selecciones112 páginas y un total de 980 figuritas, lo que incrementa la inversión y la necesidad de estrategias de intercambio entre aficionados.

El caso en Ecuador refleja cómo la pasión por el coleccionismo puede derivar en prácticas cuestionables que afectan la experiencia de los hinchas. Mientras Coca-Cola y Panini buscan ofrecer un incentivo divertido y exclusivo, la manipulación de productos en tiendas abre un debate sobre la responsabilidad social y el respeto por las dinámicas comerciales.

En Perú, la expectativa crece por el lanzamiento oficial del álbum y la esperanza de que la fiebre mundialista se viva con entusiasmo, pero sin episodios de deslealtad.

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