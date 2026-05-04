'La Gran Sangre: Ojo por ojo' culmina su rodaje y emociona a fans: "Se viene la mejor película del 2026"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En octubre del 2025, miles de fanáticos recibieron con gran emoción la noticia del regreso de la famosa franquicia 'La Gran Sangre' con una nueva película que se estrenará en el 2026. Según indicaron, esta producción continuará con los hechos ocurridos a finales de la década de los 2000 donde saltaron a la fama sus protagonistas.

'La Gran Sangre: Ojo por ojo' culmina su rodaje

La producción de este largometraje también confirmó lo que todos esperaban: el regreso de sus principales figuras como Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Carlos Alcántara. Con ello, se confirmaba el regreso de las aventuras de Tony Blades, Mandril y el Dragón para felicidad de los seguidores de esta saga de acción.

Además, mientras se realizaba la filmación en diferentes puntos de Lima, se dio a conocer que otros actores como Lucho Cáceres también pegaría la vuelta en su popular personaje de 'La Cobra'. Otra estrella de la actualidad que su sumó al reparto fue Milett Figueroa quien le dará vida a una aguerrida enfermera.

Y tras varias semanas de grabaciones, la producción anunció el final del roja de 'La Gran Sangre: Ojo por ojo' sobre las primeras horas de este lunes 4 de mayo. Este hecho se dio a conocer a través de las redes sociales donde agradecieron a cada uno de los participantes por sacar adelante el proyecto.

'La Gran Sangre: Ojo por ojo' anunció el final de su rodaje.

"Fin del rodaje. ¡Qué gran equipo! 'La Gran Sangre' agradece de corazón a cada persona que hizo esto posible: dirección, producción, vestuario, maquillaje, cámara, fotografía, sonido, luces, arte, redes, efectos especiales y actores", indicaron en un inicio.

Se viene la mejor película del 2026

Posteriormente, los encargados de llevar a la pantalla grande este largometraje dejaron en claro que los fanáticos pueden estar más que conformes ya que se tratará de una de las mejores cintas en lo que va del año.

"Gracias por dejarlo todo en cada escena, por el esfuerzo, la entrega y por hacer de este rodaje algo inolvidable. Solo podemos decir una cosa: se viene la mejor película del 2026. ¡Qué se cuiden los malditos!", añadieron.

Es importante precisar que hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno para este esperado largometraje, pero desde un inicio se indicó que verá la luz este año.

En resumen, 'La Gran Sangre: Ojo por ojo" anunció el final de su rodaje agradeciendo a quienes participaron en su realización. Además, aseguraron a los fans que se viene la mejor película del 2026.