'Supergripe' H3N2 avanza en América: México confirma el primer caso de un paciente con este virus

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La rápida expansión de la 'supergripe' H3N2 pone en alerta a la comunidad científica y su presencia en América ya traspasó las fronteras de Estados Unidos. Este viernes 12 de diciembre el gobierno de México reportó el primer caso en un paciente, quien fue atendido de inmediato y se encuentra en recuperación.

Paciente es monitoreado

A través de un comunicado, la Dirección de Salud de este país norteamericano informa que una persona fue detectada con el H3N2 subclado K. Sin embargo, indica que se le realizó un tratamiento ambulatorio con medicamento antiviral, logrando recuperarse, aunque bajo observación.

"El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud publica", indica el segundo párrafo del pronunciamiento.

Pronunciamiento del Gobierno de México ante el primer caso de la 'supergripe' H3N2.

Precisa que esta variante presenta características similares a la influenza estacional (es una infección respiratoria contagiosa causada por virus que afecta nariz, garganta y pulmones). Esta, que suele presentarse una vez al año, se maneja con el mismo criterio clínico y como medida preventiva se realiza una vacunación.

Ante la llegada del invierno en el norte del continente, la Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a asistir a centros de salud para inocularse para evitar enfermedades como la mencionada, Covid-19 y neumococo. "Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud", menciona.

Recomendaciones ante síntomas

Esta dependencia del gobierno federal mexicano recomienda en caso de dar positivo a la H3N2, asistir a un establecimiento sanitario de forma temprana y cuando sea necesario. Con el tratamiento estándar, utilizando mascarillas y manteniéndose aislado, se evitará transmitir el virus a otras personas.

"La Secretaría de Salud continúa con la vigilancia epidemiológica actica y reitera su compromiso con la salud pública. Continuará informando de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier actualización relevante", culmina el comunicado.

Cabe recordar que la propagación de este virus en Europa y Estados Unidos, ha provocado el colapso en algunos hospitales. La Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que se adelantó entre tres y seis semanas de acuerdo a los registros históricos.

