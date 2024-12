¡Indignante! Madre 'vende' a su hija por un balón de gas: presuntos implicados fueron detenidos

Una mujer fue denunciada por presuntamente 'vender' a su hija adolescente, con la finalidad de obtener un balón de gas. Al conocerse el hecho, una activista decidió atender el caso, por lo que fue en su rescate inmediatamente. Esto ocasionó que la Policía, tiempo después. lograra detener a los implicados en el caso, mismo que podría tratarse de 'explotación sexual infantil'.

De acuerdo a los informes preliminares, el suceso ocurrió en San Luis de Potosí (SLP), México, en donde la mujer, identificada como 'Sara N', ofreció a su hija a un sujeto de 21 años, al cual se identificó como 'Feliciano N'. El informe policial detalla que el trato consistió en entregar a la menor de 14 años a cambio de dinero para comprar un tanque de gas.

Fue la activista Xóchitl Tolentino quien descubrió este suceso, a raíz de una denuncia del propio padre biológico de la adolescente. De acuerdo con la filántropa, el progenitor, quien radica en Estados Unidos, fue alertado por una publicación en redes sociales, donde se reportaba la desaparición de su hija.

Además, se supo que la menor pertenecía a la comunidad indígena de Aguayo, municipio de Gilitla, lugar donde presuntamente su madre, de origen hondureño, la vendió. Tras una intensa búsqueda, Tolentino logró ubicarla en el municipio de Matehuala, lugar hasta donde llegó para rescatarla del cautiverio.

Tras su liberación, se supo que la adolescente fue expuesta a este tipo de circunstancias en reiteradas ocasiones. De acuerdo con la denuncia, Sara N la había entregado previamente a otro sujeto mayor, quien la obligaba a tener relaciones con él por haberle dado dinero a su madre.

Fue en otra circunstancia similar que conoció a 'Feliciano N', quien bajo el mismo trato recibió a la menor de manos de Sara N. No obstante, la adolescente, harta de la situación, le habría pedido escapar para apartarse de su madre, a lo cual él accedió, para luego originarle los mismos daños.

La propia víctima relató, en un escrito entregado a Xóchitl Tolentino, la traumática experiencia que le tocó vivir por casi tres meses. "Tengo miedo de que vuelva a vender y me pegue. Me da miedo Feliciano (...) me pegó con el machete (...) Me agarraba cuando estaba dormida, porque me quería embarazar", mencionó.