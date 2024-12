Influencer denuncia robo en taxi y advierte sobre el peligro de abordarlos en la calle

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Una conocida influencer denunció el robo que sufrió en un taxi tomado desde la calle, destacando los riesgos a los que se enfrentan quienes utilizan este tipo de transporte en situaciones similares. Su experiencia pone en evidencia la creciente inseguridad en contextos urbanos, donde el peligro de ser víctima de delitos sigue latente.

Influencer denuncia robo en taxi

La inseguridad en Bogotá ha marcado el 2024 con varios incidentes que han afectado a la ciudadanía. En plena temporada decembrina, las cifras no parecen mejorar, y una reconocida influencer, Camila Andrea, compartió con sus seguidores el angustiante momento que vivió junto a su hermana menor y una amiga en el interior de un taxi que tomó en la calle.

Todo comenzó cuando las tres decidieron salir de un bar en la ciudad. "Mi hermanita paró un taxi en la calle y le preguntó cuánto nos cobraba, él dijo que la tarifa mínima", relató Camila Andrea.

Sin sospechar lo que se venía, el grupo se subió al vehículo sin prestar atención a las señales que podrían haber indicado un posible peligro. "El señor dijo que no sabía a dónde íbamos y ahí ya no le presté atención", agregó.

Sin embargo, lo que parecía una noche tranquila tomó un giro aterrador. A medida que avanzaban, el taxista comenzó a disminuir la velocidad, algo que despertó las sospechas de Camila Andrea.

"Cuando los semáforos estaban en verde y no había más carros alrededor, yo me empecé a alertar", afirmó.

@_camilandreaa_ Les cuento esto para que tengan mucho cuidado y entiendan las señales que yo no entendí en ese momento, eviten totalmente tomar taxis en la calle y no dejen ni pasarlo solo una vez (como yo) al final fue algo material (que con trabajo se recupera) y unos golpes, moretones, pudo ser mucho peor y no lo fue, gracias a Dios. Otra cosa, el man iba mucho pegado al celular... para que entiendan esa otra señal, les amo y cuídense mucho. El bar fue: Sonora Social Club PLACA: LSY 052 (creo que es un KIA) ♬ sonido original - _CamilAndreaa_

Fue entonces cuando el grupo fue sorprendido por tres hombres, incluyendo al conductor, quienes abrieron las puertas del taxi. "Nos abrieron las puertas del taxi, dos hombres de cada lado (...) Le robaron el celular a mi hermanita y mi amiga, que iba en el medio, lo empujó para salir del carro", explicó.

En ese momento, el caos se apoderó de la situación: "Yo me quedé forcejeando con uno de los hombres, salvé la maleta y metí mi celular dentro de mi chaqueta. Él me robó el bolso, pero no me di cuenta hasta después. Me zafé del taxi y nos bajamos", agregó. "Fue una experiencia horrible", finalizó con tristeza.

Alerta sobre modalidad de robo

Tras el traumático incidente, Camila Andrea decidió alertar a sus seguidores sobre los peligros de parar taxis en la calle, especialmente durante la temporada decembrina, cuando la inseguridad parece exacerbada.

En sus redes sociales, pidió a la ciudadanía ser más precavida y recomendó buscar alternativas seguras como aplicaciones de transporte o medios de transporte público.

Además, logró tomar una foto de la placa del taxi involucrado con el fin de que otros estén atentos y eviten subir a vehículos similares.

El relato de la influencer resalta la necesidad de aumentar la precaución al utilizar taxis tomados desde la calle, especialmente en contextos urbanos donde la inseguridad sigue siendo un problema.