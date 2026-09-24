Informe de la CIA indica que Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) informó a distintos países europeos sobre un posible plan de ataques rusos con drones contra España, Francia o Italia. La noticia fue difundida por el diario español El Mundo, citando a fuentes diplomáticas de un país báltico y allegados al Ministerio de Defensa de Lituania.

Según informa el medio español, el objetivo de esta estrategia sería la causar un golpe en naciones que celebran elecciones para el siguiente año 2027.

En los reportes de inteligencia se menciona que con esto se buscaría capitalizar el profundo cansancio social europeo provocado por la guerra en Ucrania, ejecutando estas operaciones mediante armamento no tripulado y tácticas híbridas como drones.

Los drones escondidos en contendedores utilizados por Ucrania en la Operación Telaraña.

El posible ataque sería desde el mar

Las autoridades de Lituania, mencionaron al diario que Rusia planea lanzar los drones Gerbera directamente desde el mar, ocultándolos en contenedores a bordo de un buque comercial.

Este dron de fabricación rusa mide aproximadamente dos metros de largo, pesa hasta dieciocho kilos y puede recorrer seiscientos kilómetros a una velocidad de ciento sesenta kilómetros por hora.

La fuente del ministerio lituano comparó esta táctica naval con la conocida 'Operación Telaraña de Ucrania'. Un aparato equipado con una carga explosiva de cuatro a cinco kilos podría dañar 'equipos esenciales' o paralizar un puerto. A su parecer, el objetivo es impactar la retaguardia europea sin tener que cruzar fronteras terrestres.

Esta amenaza podría tener fundamentos, ya que en febrero una unidad naval sueca detectó una aeronave despegando desde un buque ruso. El analista británico Keir Giles argumentó que Moscú siempre buscará atacar "el punto más débil de Europa", refiriéndose a las evidentes deficiencias de defensa aérea de algunos países involucrados.

Advertencias Internacionales

La información surgió luego del viaje a Moscú de John Ratcliffe, director de la CIA, el pasado veinticinco de agosto. No obstante, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, advirtió sobre la vulnerabilidad europea indicando que un misil ruso tardaría solamente diez minutos más en alcanzar Madrid frente a la ciudad de Varsovia.

El canciller lituano Kestutis Budrys mencionó en la ONU sobre posibles agresiones a la infraestructura crítica. No obstante, la inteligencia de Dinamarca anticipó una escalada "con consecuencias mayores para los países afectados que en el pasado".

Asimismo, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas afirmó que Moscú "está tratando de asustar a Europa para que reduzca su apoyo a Ucrania". Por otra parte, el canciller polaco Radoslaw Sikorski declaró que los incidentes "ya no son solo amenazas, sino que ahora son ataques reales".

Mientras tanto, la revista Newsweek, con información de la CIA, reportó fuertes alertas sobre el sistema bancario de Polonia.