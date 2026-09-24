¿Se asustó? La llamativa mueca de Donald Trump tras el paso de dos aeronaves oficiales en el recibimiento de Xi Jinping

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente, Xi Jinping, llegó a territorio de Estados Unidos en su primera visita de Estado al país norteamericano luego de once años. Fue recibido de manera personal por Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, en la base conjunta Andrews, siendo un hecho inusual en el protocolo estadounidense.

Durante la recepción, un fuerte estruendo interrumpió sorpresivamente el evento. Dos bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron un sobrevuelo que provocó una 'mueca de sorpresa' en el mandatario estadounidense, mientras que el líder chino mantuvo una expresión serena y prosiguió con absoluta normalidad.

Un singular contraste marcó el arribo del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos, donde fue recibido en la misma pista por Donald Trump.



Durante los honores de la ceremonia oficial, el estruendoso paso a baja altura de dos bombarderos B-1 Lancer provocó que el mandatario... pic.twitter.com/vXMvk3fnVi — Radio ADN (@adnradiochile) September 24, 2026

Detalles del recibimiento oficial

El encuentro inicial ocurrió justo al pie del avión presidencial chino, lugar donde ambos líderes se dieron la mano, acompañados por Peng Liyuan, esposa de Xi. Luego caminaron directamente sobre una extendida alfombra roja mientras eran rodeados por una escolta oficial.

Los mandatarios se detuvieron para saludar a los diversos periodistas que cubrían la llegada oficial. Pero fue en ese preciso instante cuando los aviones militares sobrevolaron la zona, generando el fuerte estruendo que sorprendió a los presentes y dejando una de las imágenes más comentadas del histórico recibimiento.

Protocolo de llegada a presidente Chino

Al pasar este imprevisto, en las instalaciones aéreas de la base de Andrews, los dos jefes de Estado se despidieron formalmente. Posteriormente, cada líder abordó su seguros vehículos blindados para abandonar el recinto militar y prepararse para la reunión bilateral entre ambas economías mundiales.

Dos bombarderos

Agenda de la cumbre bilateral y tregua comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron un encuentro oficial este jueves en la Casa Blanca.

Durante la cumbre, que se extendió por más de tres horas, ambos mandatarios abordaron asuntos urgentes como la relación comercial y la extensión de la tregua arancelaria, la gobernanza de la inteligencia artificial bajo control humano, la estabilidad en Taiwán y las tensiones en torno al conflicto con Irán.

Por otro lado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, comunicó oficialmente que los gobiernos de Washington y Pekín acordaron prorrogar la tregua comercial hasta el próximo 10 de enero de 2027.

Esta extensión de tres meses otorgará un margen adicional para estructurar un acuerdo económico más amplio.