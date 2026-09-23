¡Se salvan de milagro! Dos pilotos británicos se eyectan y sobreviven tras estrellarse su avión en Gales

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos pilotos de la escuela de aviación RAF Valley sobrevivieron con heridas leves tras eyectarse de su avión segundos antes de que este se estrellara. El incidente ocurrió en el noroeste de Gales, donde la aeronave militar cayó cerca del pueblo de Llanfaelog y explotó.

El vehículo accidentado es un jet de entrenamiento RAF T2 Hawk, el cual se estrelló poco después de su despegue. Las autoridades confirmaron que ambos tripulantes lograron saltar en paracaídas, evitando así una catástrofe en esta zona residencial.

Detalles del rescate y estado de los militares afectados

Tras el siniestro registrado en las inmediaciones del pueblo de Pencarnisiog, dos ambulancias aéreas acudieron de inmediato a la escena para rescatar a los militares afectados.

Los dos pilotos fueron evacuados rápidamente hacia el Hospital Queen Elizabeth situado en Birmingham, Inglaterra, para recibir atención médica tras ejecutar su maniobra de supervivencia.

El centro médico aloja al Real Centro de Medicina de Defensa, un complejo clínico militar de vanguardia enfocado en la atención integral de las Fuerzas Armadas. Simultáneamente, durante una conferencia sobre el Poder Espacial del Reino Unido en Londres, el Secretario de Defensa británico, Wes Streeting, confirmó la emergencia.

"Me alegra decir que ya han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento y, por supuesto, estamos investigando cómo y por qué ocurrió esto (..) Por ahora, nuestros mejores deseos están con la tripulación, junto con nuestras esperanzas de una pronta recuperación.", mencionó el secretario de Defensa.

Detalles de la base aérea de entrenamiento

La base aérea de RAF Valley, en donde se realizó este vuelo de entrenamiento, es reconocida por albergar las instalaciones de la Escuela de Formación de Vuelo Número 4 de la RAF. Según documenta el Ministerio de Defensa británico, esta división tiene la responsabilidad de forjar a la "próxima generación de pilotos de combate de clase mundial".

Este histórico centro militar abrió sus puertas en febrero de 1941, durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1943, operó como una base de reabastecimiento de infraestructura crucial para los aviones estadounidenses. Además de la capacitación militar avanzada, el complejo mantiene su relevancia como punto estratégico clave misiones de búsqueda y rescate.