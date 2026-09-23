Presidenta Keiko Fujimori sostuvo encuentro con su homólogo de Finlandia, Alexander Stubb, en la Asamblea General de la ONU

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, se reunió este miércoles 23 de septiembre con el mandatario de Finlandia, Alexander Stubb, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Dicho encuentro bilateral llevado a cabo en Nueva York, Estados Unidos, se da como parte de su extensa agenda de trabajo, entre la que destaca una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Encuentro bilateral para fortalecer relaciones entre Perú y Finlandia

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, durante dicho encuentro, ambos líderes coincidieron en fortalecer la cooperación bilateral en áreas claves como la educación, la economía circular y la transformación digital.

En ese sentido, la jefa de Estado y su homólogo europeo destacaron su respaldo al multilateralismo y a un orden internacional basado en reglas y saludaron el excelente estado de la relación bilateral del Perú y Finlandia, basándose en defensa de la paz, la democracia, el multilateralismo, las libertades fundamentales y el desarrollo sostenible.

Durante la reunión, los presidentes también resaltaron el crecimiento sostenido del intercambio comercial, el cual alcanzó cerca de 300 millones de dólares en el 2025, en el marco del Acuerdo Comercial Multipartes entre el Perú y la Unión Europea y en esa línea, destacaron la creciente inversión finlandesa en el país, particularmente, en el sector de servicios para la minería.

Cabe precisar que, la presidenta peruana invitó a su homólogo a que realice una visita oficial a nuestro país, con el fin de profundizar la agenda en común, gesto que fue agradecido por el Stubb, expresado su firme voluntad de concretar dicho ofrecimiento durante el primer semestre de 2027.

¿Cómo sigue su agenda para el jueves 24 de septiembre?

Según la agenda oficial de la presidenta que fuera aprobada por el Senado, a través de la Resolución Legislativa N.º 3274, para la presidenta ha sido convocada a participar en un encuentro organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), programado para el jueves 24 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m.

Además, participará en el diálogo de alto nivel titulado: "Australia - Latina America and de Carribean: A New Frontier for Cooperation", organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, previsto el jueves 24 de septiembre a las 10:30 a. m.

Vale mencionar que, Bolsa de Valores de Nueva York también invitó a la mandataria a que realice una visita oficial y presidir la ceremonia de toque de campana de cierre, para el jueves 24 de septiembre, 4:00 p. m.

De esta manera, la jefa de Estado continúa con su agenda en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.