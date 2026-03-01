Premier Miralles confía en que Congreso dará voto de confianza al gabinete: "No van a condicionar su apoyo"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

De cara a solicitar el voto de confianza del Congreso a menos de un mes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se mostró confiada y convencida de que su gabinete logrará la aprobación del plan del Ejecutivo.

Premier Miralles negó afiliación política y anuncia reuniones con bancadas

En entrevista con El Comercio, la flamante premier de José María Balcázar sostuvo que el nuevo equipo de ministros ya está trabajando en la sustentación de este pedido y que "ha demostrado su total disposición por tomar el toro por las astas".

Para ello, Miralles anunció que se reunirá con las diferentes bancadas del Parlamento, pues considera que "hay que privilegiar el escuchar antes de tomar una decisión".

"Las iniciaremos con el presidente del Congreso y después con las fuerzas políticas. Confío en que los congresistas van a poner por delante el interés de todos los peruanos y no van a condicionar su apoyo", indicó.

La exministra de Economía manifestó que está "segura de que los voy a convencer" con el plan que se está elaborando, el cual indica que está a favor de garantizar la estabilidad necesaria para unas elecciones transparentes.

Gabinete Denisse Miralles: Juramentaron ministros del presidente José María Balcázar.

Por su parte, descartó que, a lo largo de su trayectoria, haya pertenecido a un partido político y negó que el nuevo gabinete ministerial sea "improvisado", tildando estas acusaciones de "especulaciones totalmente falsas".

"Nunca en mi vida he tenido una afiliación política y siempre he trabajado para mi país, para un gobierno, trabajo para los peruanos, y así lo hemos conversado con los ministros y están comprometidos con eso", precisó.

En desacuerdo con polémicas opiniones del presidente Balcázar

La primera ministra también se refirió a las afirmaciones dichas en el 2023 por el presidente José Balcázar en torno al matrimonio infantil, donde aseguró que iniciar las relaciones sexuales en la adolescencia favorecía al desarrollo cognitivo de la mujer.

"Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Sin embargo, él dice que fue una opinión profesional en un momento puntual y que lo han sacado de contexto", respondió.

Asimismo, refirió que cuando se reunió con Balcázar Zelada, de Perú Libre, antes de asumir su nuevo cargo, este le expresó su confianza "en el liderazgo de una mujer y creo que la organización de la PCM va a estar mejor en tus manos".

En otro momento de la entrevista, Miralles afirmó que el Plan de Seguridad Ciudadana será presentado "en cualquier momento", pues solo falta incorporar algunos elementos sugeridos por Conasec.

