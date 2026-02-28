Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026 tras ataque de Israel y Estados Unidos

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda poco menos de cuatro meses para que se lleve a cabo el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La máxima fiesta del fútbol ya tiene a casi todos su participantes confirmados, salvo por los que aún faltan definirse en el repechaje que se disputará en el mes de marzo.

Irán pone en duda su participación en el Mundial tras ataques

Y poco de tiempo de una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA, este sábado 28 de febrero se llevaron acabo ataques militares de parte de Israel y Estados Unidos a Irán los cuales habrían generado la muerte del líder supremo religioso, Alí Jamenei.

Este hecho no solo significa un suceso histórico para la humanidad, sino también un nuevo problema a resolver para la FIFA de cara al próximo Mundial. Y es que a solo horas de estos bombardeos, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, conversó con los medios poniendo en duda su participación en el torneo de selecciones más grande del planeta.

Según precisó, es poco probable que haya esperanzas de participar en la Copa del Mundo, pero que este postura aún no está decidida del todo ya que los jefes supremos deberán determinarlo en las próximas semanas.

"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", indicó.

Israel ataca escuela primaria de Irán dejando varias víctimas.

Es importante precisar que Irán ocupa el grupo G del próximo Mundial 2026 junto con Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda. Para colmo de males, los tres encuentros que disputará en dicha etapa se jugarán en Estados Unidos.

Ola de violencia en México

Esta nuevo conflicto bélico internacional se suma a la ola de violencia que se registraron en los últimos días en México a raíz de la muerte del jefe narco conocido como 'El Mencho'. A través de las redes sociales, imágenes de diversas ciudades de la nación azteca causaron gran preocupación al ser casi sitiadas por los constantes ataques de los narcotraficantes.

Este evento se da a solo días de jugarse el último repechaje para conocer a los participantes finales de la Copa del Mundo 2026. Incluso, su presidenta, Claudia Sheinbaum indicó que hay las garantías necesarias para realización de estos encuentros sin poner en riesgo a ningún participante.

En resumen, Irán puso en duda su participación en el próximo Mundial luego de los ataques bélicos realizados por Estados Unidos e Israel.