Irán responde a amenazas de Trump con cadenas humanas y afirman que iraníes sacrificarán sus vidas

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/04/2026
Tras el ultimátum impuesto por el presidente Donald Trump contra Irán, las autoridades del país responden que al menos 14 millones de personas estarían dispuestas a "sacrificar sus vidas", según expuso el Masoud Pezeshkia, presidente iraní a través de la plataforma de X.
Ello, luego que Trump afirmarán que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", como lo informó a través de Truth Social indicando que atacaría las principales infraestructuras energéticas del país.
Iraníes forman cadenas humanas tras amenazas de EE.UU.
Una nueva escalada en el conflicto de Medio Oriente ocurrió tras las declaraciones de Donald Trump de acabar con "toda una civilización" esta noche.
Ante ello, cientos de iraníes se han desplazado hacia las calles de diversas ciudades para formar cadenas humanas para proteger las principales centrales eléctricas.
El jefe de Estado, Masoud Pezeshkia, ha indicado que su país no daría la tregua y que más de 14 millones de compatriotas estarían "orgullosos" de sacrificar sus vidas" en defensa de su país.
"Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán", indicó el presidente iraní.
Las autoridades iraníes han impulsado una campaña en línea y mediante mensajes de texto en donde sus propios ciudadanos pueden inscribirse en las cadenas humanas alrededor de todo el país.
Según el reporte del medio Fox News, cientos de ciudadanos se han planteado al exterior de centrales eléctricas con brazos entrelazados como medida de protesta y defensa nacional. Este tipo de manifestaciones se fueron intensificando conforme se acerca la hora límite impuesta por Trump.
Por su parte la televisión estatal y la agencia de noticias Mehr indicaron que las movilizaciones se habían desplazado frente a la principal centra eléctrica de la ciudad norteña de Tabriz, y otra en la ciudad Mashhad.
Apertura de estrecho de Ormuz en disputa
La amenaza dada por Trump fijo como horario límite las 8:00 p.m. (hora Washington), sin embargo, no descartó una salida diplomática que estaría evaluándose durante estas horas previas ante el anunciado ataque.
De acuerdo a su postura, tras realizarse el ataque militar se estaría poniendo fin a "57 años de extorsión, corrupción y muerte" para finalizar pidiendo por la bendición de Irán.
"Prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importante de la larga y compleja historia del mundo", indicó.