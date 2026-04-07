Papa León XIV sobre amenaza de Donald Trump a Irán: "Es verdaderamente inaceptable"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Sumo Pontífice lanzó una dura advertencia contra el presidente estadounidense Donald Trump, luego de sus recientes amenazas de destruir la civilización iraní. El Papa León XIV exhortó en detener la escalada de violencia en el Estrecho de Ormuz.

Desde su residencia en Castel Gandolfo, la máxima autoridad de la Iglesia Católica mostró su profunda preocupación por el lenguaje bélico utilizado desde la Casa Blanca. El Papa remarcó que las consecuencias de un ataque serían devastadoras para toda la humanidad.

Según el diario El País, el Sumo Pontífice enfatizó que no se puede jugar con la vida de millones de personas bajo excusas estratégicas. El escenario actual de tensión ha puesto en alerta máxima a las principales potencias internacionales.

🇻🇦🇺🇸🇮🇷 | El papa León XIV condenó enérgicamente las amenazas contra Irán, calificándolas de "verdaderamente inaceptables", después de que Trump advirtiera que "toda una civilización morirá esta noche". pic.twitter.com/Midz6gaIu5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 7, 2026

Un llamado a la conciencia ciudadana

La postura del Vaticano es clara al señalar que el uso de la fuerza militar para resolver disputas energéticas es un error moral. León XIV pidió a los creyentes y ciudadanos del mundo presionar a sus gobernantes para buscar la paz.

El Papa manifestó que "esto es verdaderamente inaceptable", refiriéndose a la advertencia de Trump sobre la posible muerte de una civilización entera. Para el líder religioso, la protección de los inocentes debe ser la prioridad absoluta en este conflicto.

Asimismo, el Pontífice recordó que las víctimas principales de una guerra siempre son los niños y los ancianos. Por ello, instó a los legisladores de Estados Unidos a rechazar cualquier plan bélico que ponga en riesgo la estabilidad del planeta.

Diplomacia frente a la aniquilación

El cierre del Estrecho de Ormuz ha generado una crisis económica que Trump pretende solucionar con la fuerza. Sin embargo, el Papa León XIV insiste en que la mesa de negociaciones es el único camino válido para evitar el desastre.

"No es solo una cuestión de derecho internacional, es una cuestión moral", sentenció el Obispo de Roma durante su intervención. Con estas palabras, busca que la comunidad internacional no sea indiferente ante el riesgo de una escalada nuclear inminente.

La tensión entre Washington y Teherán ha llegado a un punto de no retorno que preocupa a los mercados globales. El llamado del Vaticano busca frenar una decisión que podría cambiar la historia moderna de forma trágica y violenta.

Finalmente, la intervención de León XIV busca movilizar a la opinión pública contra las amenazas de Donald Trump. La meta es garantizar que el diálogo prevalezca sobre la guerra para proteger a la civilización de Irán y la paz mundial.