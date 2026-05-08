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Un relevo histórico

Laura Fernández juró como presidenta número 50 de Costa Rica: Es la segunda mujer en gobernar el país

La ceremonia se realizó en el Estadio Nacional de La Sabana con delegaciones de 71 países. En su primer discurso, Fernández se definió como heredera de Rodrigo Chaves y anunció reformas en seguridad.

La politóloga se convierte en la mandataria número 50 de Costa Rica
La politóloga se convierte en la mandataria número 50 de Costa Rica (Composición Exitosa)

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/05/2026

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Costa Rica vivió este 8 de mayo un momento histórico con la juramentación de Laura Fernández como presidenta número 50 de la República y segunda mujer en la historia en alcanzar el cargo. La ceremonia se desarrolló en el Estadio Nacional de La Sabana, en San José, con la presencia de delegaciones de 71 países y un ambiente solemne que marcó el inicio de un nuevo período presidencial.

La ceremonia de juramentación

El acto protocolar estuvo encabezado por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien retiró la banda presidencial a Rodrigo Chaves y la colocó a Fernández.

Entre los invitados internacionales destacaron el rey Felipe VI de España, los presidentes Luis Abinader (República Dominicana), Bernardo Arévalo (Guatemala), José Raúl Mulino (Panamá) e Isaac Herzog (Israel). La amplia presencia internacional contrastó con la ausencia de la mayoría de expresidentes costarricenses, lo que reflejó las tensiones políticas internas.

Primer discurso de Laura Fernández

En su mensaje inaugural, Fernández imprimió un tono firme y confrontativo. "Hoy, al asumir la Presidencia de la República, mi primera decisión es encomendar este nuevo gobierno a Dios", señaló, apelando a un compromiso espiritual.

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La mandataria se definió como heredera del cambio iniciado por Rodrigo Chaves, asegurando que Costa Rica "cambió para siempre" y que su gobierno será continuidad de esa ruta.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la seguridad. Fernández prometió "mano dura" contra el crimen organizado y el narcotráfico, anunciando reformas profundas en infraestructura y modernización institucional. Planteó la idea de una "tercera república", basada en transparencia y eficiencia del Estado, como respuesta a las demandas ciudadanas de mayor confianza en las instituciones.

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La juramentación de Fernández marca un hito en la historia democrática costarricense. Es la segunda mujer presidenta, después de Laura Chinchilla (2010-2014), y su llegada al poder  como la gobernante número 50 refuerza la participación femenina en la política nacional. Además, su esposo, Jeffry Umaña, asumió el rol de primer caballero, un hecho inédito en la política del país.

Retos inmediatos

El inicio de su mandato no está exento de desafíos. Fernández deberá demostrar independencia frente a la sombra de Rodrigo Chaves, quien se mantiene en el poder como "súperministro" al frente de las carteras de Hacienda y Presidencia. La mandataria enfrenta, además, la presión de mejorar la seguridad, fortalecer la economía y consolidar su legitimidad en un escenario político polarizado.

La juramentación de Laura Fernández representa una transición pacífica con fuerte respaldo internacional, pero también con tensiones internas que marcan el inicio de su gobierno. Su discurso inaugural dejó claro que gobernará con firmeza; el reto ahora será demostrar que puede consolidar su propio liderazgo y marcar distancia de su antecesor.

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