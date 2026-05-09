Alerta por brote de norovirus en crucero Caribbean Princess: Se reportó más de 100 personas enfermas

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Más de 100 personas han resultado enfermas a causa de un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess, que navega cerca de las Bahamas y tiene previsto retornar a Florida, Estados Unidos, en los próximos días. Vale señalar que, en el barco de gran tamaño viajaban más de tres mil pasajeros, por lo que habría afectado aproximadamente al 3% de ellos.

Un nuevo brote en un crucero que viaja por el Caribe

Un nuevo incidente sanitario en altamar se ha registrado en un crucero de la Compañía Cruises que viaja por el Caribe que ha puesto en alerta a pasajeros y autoridades. La noticia fue informada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (conocido por sus siglas en inglés como CDC) mediante un comunicado.

De acuerdo al reporte oficial de la institución entre los contagiados se encuentran 102 pasajeros y 13 integrantes de la tripulación. Los principales síntomas que presentan estas personas son diárrea y vómitos.

Además, se menciona que, la embarcación, que transporta un total de 3116 pasajeros y 1131 trabajadores, inició su ruta el pasado 28 de abril desde Port Everglades y tiene previsto arribar a Puerto Cañaveral, Florida, el próximo 11 de mayo. Ahora se encuentra navegando por el noroeste del océano Atlántico con destino a Puerto Plata, en República Dominicana.

¿Qué medidas ha adoptado el crucero ante este de norovirus?

Cabe señalar que, con el fin de mitigar la emergencia, el CDC enumeró las medidas de bioseguridad que adoptó la compañía. Al respecto, se subraya que se intensificaron los procedimientos de limpieza y desinfección "de acuerdo con su plan de prevención y respuesta ante brotes".

También, se realizó la recolección de muestras de heces de casos de enfermedades gastrointestinales para que puedan ser analizadas. Asimismo, se resalta que "pasajeros y tripulación que se encontraban enfermos fueron aislados".

Informe sobre el brote de norovirus del Programa de Saneamiento de Embarcaciones de los CDC

En consiguiente, se detalla que Programa de Saneamiento de Buques de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades está llevando a cabo una intervención sobre el terreno para "realizar una evaluación y una investigación del brote" para ayudar al buque a controlarlo.

El reporte de 115 personas enfermas a causa de un virus llamado norovirus en las inmediaciones del crucero Caribbean Princess ha puesto en alerta sanitaria al mundo. Por el momento, se conoce que ya se adoptó las medidas de bioseguridad necesarias y que los principales síntomas de los afectados es díárrea y vómitos.