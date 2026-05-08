Niño de dos años cae del cuarto piso y sus vecinos hacen lo impensado

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un menor de dos años logró sobrevivir de milagro, luego de quedar colgado de una terraza en el barrio La Gaitana, al noroccidente de Bogotá. La reacción heroica de los vecinos, quienes improvisaron una red con mantas, evitó que el fuerte impacto contra el suelo resultara fatal.

Solidaridad vecinal frente a la emergencia

La emergencia ocurrió cerca de las nueve de la noche cuando residentes notaron al menor sujetado de la estructura exterior. El pánico se apoderó del sector mientras ciudadanos corrían por prendas gruesas para amortiguar la caída inminente desde el cuarto nivel de la vivienda.

El niño permaneció suspendido varios segundos ante la mirada desesperada de la multitud que coordinaba el salvamento desde la calle. La tensión aumentó al notar que el infante perdía fuerzas en sus brazos, provocando gritos de aliento para que resistiera hasta consolidar la red.

Un niño de tan sólo dos años cayó del cuarto piso de un edificio en la localidad de Suba y fue salvado por sus vecinos



El menor sufrió algunas raspaduras en la frente y golpes leves por el contacto con la fachada durante la caída, pero sobrevivió y fue trasladado a centro médico pic.twitter.com/JeIoU0ukEd — Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín (@AlDiaNoticiasJD) May 8, 2026

En consecuencia, el menor se soltó y descendió golpeando ligeramente la fachada antes de ser recibido por las cobijas de sus vecinos. Gracias a esta rápida intervención comunitaria, el impacto no fue directo contra el pavimento, salvaguardando la integridad física del niño de forma exitosa.

De acuerdo con el oficial Javier Cárdenas, integrante de la Policía Metropolitana de Bogotá a través de Caracol TV, el reporte médico inicial no registró lesiones graves. El uniformado explicó que la comunidad logró atrapar al pequeño antes del choque, permitiendo su traslado inmediato para una valoración profesional preventiva.

Investigación por presunta negligencia familiar

El video del suceso muestra una preocupante ausencia de supervisión adulta dentro del inmueble durante los momentos de mayor angustia. Testigos señalaron que ninguna persona salió a auxiliar al niño mientras colgaba, apareciendo un responsable solo cuando el rescate ciudadano ya se había completado.

Debido a estas circunstancias, la Policía de Infancia y Adolescencia intervino para recopilar testimonios y analizar posibles responsabilidades administrativas o penales. La falta de medidas de seguridad en la terraza es uno de los puntos principales que las autoridades están evaluando actualmente.

El caso fue remitido oficialmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para realizar un seguimiento estricto al entorno del menor. Un equipo interdisciplinario verificará si existió descuido por parte de los cuidadores y analizará si la vivienda cumple con los requisitos mínimos de protección.

La comunidad del sector La Gaitana manifestó su rechazo mediante protestas espontáneas exigiendo justicia y mayor responsabilidad en la crianza. Este evento resalta la importancia de la vigilancia constante en menores, mientras el ICBF define la situación legal y el bienestar futuro del pequeño.