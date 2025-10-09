El Nobel de Literatura ya tiene dueño este 2025: László Krasznahorkai, el húngaro que se lleva el máximo galardón

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Nobel de Literatura ya tiene dueño este 2025 y su nombre es László Krasznahorkai. El escritor húngaro, célebre por sus textos profundos y su estilo reflexivo, fue elegido por la Academia Sueca como el nuevo referente de las letras universales.

Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025

Nacido en Gyula, Hungría, en 1954, László Krasznahorkai no es ningún novato en el mundo de las letras. Desde hace años su nombre suena fuerte cada vez que se habla del Nobel.

Su manera de escribir, intensa y llena de simbolismo, le ha valido premios importantes como el Kossuth, el Man Booker International, el premio Austríaco de Literatura Europea y el Formentor, que recogió el año pasado en Marrakech, con la misma calma que siempre lo caracteriza.

Aquel entonces, poco después de recibir este último reconocimiento, el escritor expresó "No es algo en lo que piense, ya que no dependería de mí. Aunque, bueno, que me lo den si lo creen conveniente", dijo en entrevista con La Vanguardia.

Quienes lo conocen aseguran que esa serenidad lo define. László Krasznahorkai nunca corrió detrás de los premios; para él, lo que importa es el presente, el momento.

Grandes nombres que no lograron el Nobel

El esperado anuncio llegó este jueves 9 de octubre, justo a la una de la tarde en Suecia. Desde Estocolmo, el secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Malm, pronunció el nombre que muchos lectores soñaban oír desde hace años: László Krasznahorkai.

Valorado en once millones de coronas suecas —alrededor de un millón de euros—, el Nobel de Literatura coloca a László Krasznahorkai entre los grandes nombres de la literatura contemporánea.

En la lista de favoritos también figuraban autores de peso como el japonés Haruki Murakami, el australiano Gerald Murnane, la escritora china Can Xue y el español Enrique Vila-Matas.

Todos ellos han sido mencionados varias veces en los últimos años, pero esta vez el turno fue para el húngaro, quien finalmente pasó del grupo de eternos nominados al de los consagrados.

Los primeros ganadores del Nobel 2025

Como dicta la tradición, el Nobel de Literatura se entrega siempre el primer o segundo jueves de octubre, y comparte protagonismo con otros galardones de gran peso. Esta semana ya se anunciaron los ganadores en otras categorías:

Medicina: Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, por descubrir un mecanismo clave del sistema inmunológico.

Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, por descubrir un mecanismo clave del sistema inmunológico. Física: John Clarke, Michel Devoret y John Martinis, por demostrar efectos cuánticos a gran escala.

John Clarke, Michel Devoret y John Martinis, por demostrar efectos cuánticos a gran escala. Química: Richard Robson, Susumu Kitagawa y Omar M. Yaghi, por crear nuevas estructuras moleculares llamadas metalorgánicas.

Los premios de Paz y Economía se anunciarán en los próximos días, mientras que la ceremonia oficial para todos los ganadores se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, como cada año, en homenaje a Alfred Nobel.

Finalmente, el Nobel de Literatura encontró a su ganador este 20 y se trata de László Krasznahorkai. El autor húngaro se lleva el máximo galardón y se suma a la lista de grandes figuras reconocidas por su aporte a la literatura universal, en una edición que vuelve a poner a las letras europeas en el centro del mundo.