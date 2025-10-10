Dina Boluarte fue vacada: Así reaccionaron los medios internacionales a su destitución

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

A lo largo de la tarde, la vacancia por incapacidad moral de Dina Boluarte se vio inminente cuando cada una de las bancadas del Congreso mostró su apoyo las mociones de vacancia presentadas. Aunque en nuestro país, estos cambios ya no son tan sorprendente, debido los constantes cambios viviendo en los últimos años, así cubrieron los medios internacionales la noticia.

Señalan que la causa fue la crisis de inseguridad

Medios como CNN en Español, Noticias CW y el diario El País señalaron la grave crisis de seguridad ciudadana que afronta el Perú como una de las causas principales que orillaron al Parlamento a vacar a Boluarte.

"El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta. La profunda crisis de violencia precipita un proceso exprés de remoción cuando faltan seis meses para las elecciones. El jefe del Legislativo, José Jerí, asume como mandatario interino", tituló su nota el diario El País.

Similares titulares tuvieron otros medios internacionales, calificando el procedimiento excepcional realizado por el Legislativo con 104 votos a favor como "exprés".

Fin del Gobierno

"La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo, del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida", dicen en Noticias CW.

Luego de la medida, como se recuerda, la exmandataria se pronunció acompañada por aquellos que formaban su gabinete ministerial, para los diferentes medios internacionales, este fue un intento por defender o "hacer alarde" de su gestión.

"Tras su destitución, Boluarte dio un mensaje en el Palacio de Gobierno. Acompañada de su gabinete, defendió su gestión", indica la nota de CNN en Español.

CNN recortó el nivel de desaprobación que enfrentaba Boluarte, quien según Datum Internacional indica que su nivel es del 93% y la medida del Parlamento se da en este contexto, Noticias CW calificó a Boluarte como "la mandataria más impopular de Latinoamérica". Mientras que El País detalló la repercusión de información confusa respecto a una posible renuncia a su cargo.

Es de esta manera que los medios internacionales cubrieron la vacancia de Dina Boluarte al cargo de presidenta de la República por permanente incapacidad moral.