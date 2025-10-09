Acuerdo de paz para Gaza de Donald Trump: Así reaccionaron en Israel y Gaza tras pacto de alto al fuego

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las emociones se apoderaron de las personas en la Franja de Gaza e Israel luego de darse a conocer que Israel y Hamás firmaron la primera fase del acuerdo de paz planteado por Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Júbilo total

En Jan Yunis, al sur de Gaza, la población palestina celebró el alto al fuego entre Hamás e Israel. Allí, se visualizó a mujeres muy atentas a radios esperando mayores detalles sobre la noticia. Además, otros niños y adultos festejaron con algarabía y aplausos el acuerdo.

Mientras que, en Israel, las reacciones estuvieron marcadas por un alivio profundo. Las familias de los rehenes y sus partidarios comenzaron a corear: "¡Premio Nobel a Trump!", al reunirse en Tel Aviv.

La primera fase del acuerdo de paz

El último miércoles 8 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Israel y Hamás acordaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, un paso importante que podría ponerle fin a la guerra que azota el enclave palestino.

Vale recordar que, este acuerdo se establece luego de transcurrir dos años y dos días del ataque que el grupo armado palestino Hamás lideró en el sur de territorio israelí, el pasado 7 de octubre de 2023. En este hecho alrededor de mil 200 personas fallecieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Cabe resaltar que, los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos, a cambio de la liberación de miles de presos palestinos, muchos de ellos activistas del también movimiento político.

Trump y Netanyahu se pronuncian

Después de tres días intensos de negociaciones, Egipto, Israel y Hamás firmaron la primera fase del acuerdo de paz para Gaza que propuso Donald Trump, quien dio mayores detalles en sus redes sociales.

"Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna". Todas las partes recibirán un trato justo, escribió el dignatario de EE.UU. en una publicación en su cuenta de Truth Social.

Por su parte, Benjamín Netanyahu consideró que "es un gran día para Israel" y adelantó que su gobierno sostendrá una reunión hoy jueves para aprobar el acuerdo y repatriar a los rehenes en Gaza.

En síntesis, gazatíes celebraron con alegría la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel, planteado por Donald Trump.