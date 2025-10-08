RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Importante acuerdo

Trump anuncia el acuerdo de primera fase entre Israel y Hamás de su 'Plan de Paz'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de primera fase entre Israel y Hamás que pondría fin a la guerra en Medio Oriente. Este jueves 9 de octubre, se llevaría a cabo la firma de un acuerdo en Egipto.

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/10/2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 8 de octubre, un acuerdo de primera fase entre Israel y Hamás que llevaría al fin de la guerra en Medio Oriente. 

Acuerdo de primera fase entre Israel y Hamás

El mensaje fue publicado a través de la red social Truth Social, donde Trump indicó que ambos bandos han consolidado una primera fase del denominado 'Plan de Paz' impulsado desde su gobierno. 

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, permanente y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!

Nota en desarrollo...

