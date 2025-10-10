Abogado de Dina Boluarte asegura que expresidenta permanece en su vivienda

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, aseguró que la exmandataria permanece en sus vivienda tras haber sido removida del cargo.

Dina Boluarte no se fugó

A través de sus redes sociales, la defensa legal de Boluarte, aseguró que su representada respetó los Poderes del Estado como presidenta y lo hace ahora como ciudadana. Por ello, no buscó no asilarse en alguna embajada y desmintió que esté no habida, pues aseguró que se encuentra en su casa, ubicada en la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo.

" Ni asilada ni no habitada. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país. Dejen el delirio informativo, al lado, y construyan un periodismo veraz, educado y responsable", explicó.

La última vez que se vio a Boluarte fue en el pronunciamiento transmitido en horas de la noche, pero que fue interrumpido por la juramentación al cargo de José Jerí. Posteriormente se observó que el vehículo presidencial dejó Palacio de Gobierno para llegar hasta su vivienda, en donde la habrían dejado.

Desde horas de la mañana un equipo de Exitosa se encuentra en los exteriores de la vivienda de la expresidenta en donde se observó que se retiró el resguardo policial del lugar, por lo tanto, solo se observa la presencia de dos efectivos en la puerta del domicilio.

La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es un romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como Presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la... — JCPortugalS (@JCPortugalS) October 10, 2025

Boluarte fue vacada

Con123 votos, la representación nacional acordó destituir a la ahora exmandataria, quien afrontó severos cuestionamientos por su gestión en la lucha contra la criminalidad.

En la madrugada de este viernes, 10 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó la vacancia presidencial contra Boluarte Zegarra. La decisión, casi unánime, no tuvo ningún voto en contra y tampoco ninguna abstención. Previamente, se la invitó a acudir al Parlamento para defenderse del procedimiento; sin embargo, ella nunca lo hizo.

Poco después, Boluarte, en compañía de sus entonces ministros de Estado, emitió lo que sería su último mensaje a la Nación. Desde Palacio de Gobierno, la exmandataria remarcó que fue tono un honor asumir las riendas del Ejecutivo tras un golpe de Estado. Por ello, empezó a destacar lo que, según indicó, fueron los logros de su gestión, la cual duró 2 años y 306 días.

Fue tras esta decisión histórica que Dina Boluarte tuvo que volver a su domicilio la madrugada de este viernes 10 de octubre, esta vez como una ciudadana, lejos del cargo que ostentaba.

