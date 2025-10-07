Daniel Noboa sufrió intento de asesinato: Presidente de Ecuador no va a renunciar, señala experto

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Francisco Belaunde, se refirió al atentado que sufrió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Según su perspectiva, dicho acto no motivaría al mandatario dejar el cargo.

Daniel Noboa sufre atentado

Este martes 7 de octubre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de intento de asesinato luego que su caravana fue atacada mientras se desplazaba por la provincia de Cañar, en medio de protestas convocadas por indígenas contra su gobierno.

"Han habido disparos, ataques con piedras. Lo que indica efectivamente que hay un clima bastante violento en estos momentos en Ecuador. Cuando el gobierno, antes, ha intentado anular el subsidio a la gasolina han habido protestas muy violentas incluso los gobiernos han tenido que retroceder. En esta oportunidad el presidente Noboa no está dispuesto a renunciar", manifestó.

En tal sentido, señaló que este subsidio "hace que la gasolina sea más barata para el consumidor, pero sale muy cara para el Estado". "Se vuelve muy difícil de manejar desde el punto de vista fiscal porque Ecuador está con un momento de déficit y de deuda bastantes agudos", añadió.

Al respecto, refirió que el atentado ante el presidente ecuatoriano "es un indicativo de que el clima está muy complicado en Ecuador en estos momentos".

Ecuador busca combatir inseguridad con ayuda de EE.UU.

El internacionalista indicó que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, buscaría combatir la criminalidad e inseguridad de su país con apoyo del actual gobierno de Estados Unidos.

El experto, señaló que en el país sudamericano el crimen organizado "se ha apoderado" de una parte de su territorio. Al respecto, afirmó que "Ecuador es uno de los países más violentos del mundo".

Sumado a ello sostuvo que se encuentra la inestabilidad política que se ha venido suscitando en los últimos años.

"No es fácil la tarea que enfrenta el presidente de Ecuador, por un lado está el tema económico en donde tiene un déficit muy alto de deuda lo que implica hacer sacrificios por otro lado está el tema de la seguridad. Está esperando que de alguna manera el presidente Donald Trump lo apoye. Hay grupos delincuenciales que han sido declarados grupos terroristas por Estados Unidos", explicó.

Como vemos, se concluye que, desde la perspectiva del internacionalista Francisco Belaunde Daniel Noboa, presidente de Ecuador, no dejará el cargo luego de sufrir intento de asesinato. Además, sostuvo que el país andino está buscano combatir la inseguridad con ayuda de Estados Unidos.