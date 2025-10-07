Estados Unidos: Helicóptero médico se estrelló en carretera y dejó a tres personas en estado crítico

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la noche del último lunes 6 de octubre, un helicóptero médico se estrelló en medio de una carretera en Sacramento, California, en los Estados Unidos. Este hecho provocó que las tres personas abordo quedarán en estado crítico, informaron los bomberos que atendieron el accidente.

No habían pacientes en el helicóptero

El Departamento de Bomberos de Sacramento, precisó que los afectados que iban en el aparato volador fueron dos hombres y una mujer. El desplome ocurrió en la autopista 50, en dirección este, cerca a la calle 59, precisando que la colisión fue directo contra el asfalto, sin involucrar a un vehículo terrestre.

"Los equipos respondieron al accidente de un helicóptero en la carretera EB US50 al oeste de la calle 59. Al llegar, se localizó a tres víctimas del avión en estado crítico. No hubo vehículos involucrados, solo el helicóptero", indica el primer comunicado del departamento.

Helicopter Crash



US HWY 50 at 59th St.



Crews responded to a helicopter down on EB US50 West of 59th St. On arrival, 3 victims from the aircraft were located in critical condition. No vehicles were involved, just the helicopter. pic.twitter.com/dXPyGQ5cEl — Sacramento Fire Department (@SacFirePIO) October 7, 2025

Horas más tarde, ofreció una actualización en el que los tres heridos fueron traslados al Centro Médico Davis para que sean revisados en el Centro de Traumatología Nivel 1. Agrega que seguirán comunicando sobre el estado de salud de los tripulantes.

El capitán de los bomberos, Justin Sylvia, declaró para la prensa indicando que el piloto del helicóptero estaba consciente cuando ocurrió el accidente y solicitó a los presentes que los auxilien. Los ciudadanos consiguieron levantar partes de la nave y sacar a los agraviados.

🚨 Helicópteros se estrella en autopista en EEUU



💥🚁Un helicóptero médico cayó la noche del 6 de octubre sobre la Autopista 50 de Sacramento, California, dejando tres tripulantes gravemente heridos.



🚔Según la Patrulla de Caminos de California (CHP), la aeronave —identificada... pic.twitter.com/SkKkfMcPFK — EVTV (@EVTVMiami) October 7, 2025

Compañía proveedora del helicóptero médico se pronunció

A través de un comunicado en redes, la empresa REACH, proveedora de estos vehículos aéreos de atención médica, emitió un pronunciamiento. En él, indican que está al tanto de la evolución de los heridos y que analizan las posibles causas que provocaron el desplome de la unidad. Del mismo modo, informarán sobre el estado de las víctimas.

"Somos conscientes de un accidente con un helicóptero REACH en la autopista 50 en Sacramento esta noche y estamos manteniendo a todos los afectados en nuestros pensamientos y oraciones. Estamos en el proceso de determinar los detalles de esta situación, así como el estado de la tripulación involucrada, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona", señala.

En consecuencia, tres personas se encuentran en estado crítico luego de que un helicóptero médico se estrellara en la carretera 50 de Sacramento, California, en los Estados Unidos. La unidad perdió el control y cayó en medio del concreto, sin que afectará a conductores o a transeúntes en la zona.