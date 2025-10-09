Dr. Simi llega al Vaticano: Papa León XIV recibe peluche personalizado con sotana

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un peluche muy especial del Dr. Simi llegó hasta la Santa Sede y fue recibido personalmente por el Papa León XIV. El muñeco, completamente personalizado y vestido con sotana, se convirtió en el centro de atención durante el encuentro, marcando un momento único en el Vaticano.

Papa León XIV recibe peluche del Dr. Simi

El pasado 8 de octubre de 2025, Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, cruzó fronteras para entregar al Papa León XIV un peluche del Dr. Simi vestido con sotana papal.

La entrega se realizó en la Santa Sede y no solo incluía el peluche papal, sino también uno con el uniforme de los Chicago White Sox, el equipo de béisbol favorito del pontífice.

Acompañado por Lorena González Herrera, actriz y productora, González Herrera compartió imágenes del momento en que el Papa León XIV recibió los muñecos.

La reacción del pontífice fue inmediata, sonrió, agradeció el gesto y destacó la labor social de Farmacias Similares, recordando la importancia de no dejar de hacer el bien en la vida cotidiana.

"Hoy tuve el honor de reunirme con Su Santidad el Papa León XIV. Más allá del encuentro, me quedo con la certeza de que la bondad, cuando se vive con alegría, trasciende fronteras y generaciones", comentó González Herrera en su cuenta de Instagram.

Entregan donativo al Papa para causas sociales

La entrega del Dr. Simi al Papa León XIV se enmarca dentro de una tradición mexicana que ha ganado popularidad desde hace años. Los peluches de Farmacias Similares, conocidos por aparecer en conciertos y en manos de celebridades como Adele y Rosalía, se han convertido en un símbolo de cariño y apoyo colectivo.

Además, la producción de estos muñecos tiene un fuerte impacto social. Fabricados a mano en Puebla, en las instalaciones de SOLTRA-CINIA, fomentan la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Para esta ocasión especial, el peluche del Dr. Simi con sotana fue personalizado y medía alrededor de 50 centímetros, mucho más grande que los 30 centímetros habituales, con un valor de entre 120 y 150 pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente entre S/ 22.52 a S/ 28.14 soles peruanos.

El acto no solo fue un regalo simbólico, sino también una muestra de colaboración. Durante la reunión, se entregó un donativo destinado a causas sociales y ambientales promovidas por el Papa León XIV, estableciendo un acuerdo de apoyo a los más necesitados.

Sin duda alguna, la visita del Dr. Simi al Vaticano se cerró con gran éxito. El Papa León XIV recibió el peluche personalizado con sotana y expresó su aprecio por el gesto.