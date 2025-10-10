José Jerí se compromete a luchar contra la inseguridad tras asumir como presidente: "Es la prioridad"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de varios meses de cuestionamiento ante la ola de criminalidad que azota el país, el Congreso de la República decidió vacar a Dina Boluarte del cargo de presidenta de la República. Con 123 votos a favor, el Pleno llegó a esta conclusión tras un acuerdo tomado en cuestión de horas.

Como era de esperarse, el titular del Legislativo, José Jerí, juró como jefe de Estado frente a todos los parlamentarios. En ese instante, brindó su primer mensaje a la Nación señalando tener la voluntad necesaria para afrontar los principales problemas del país.

José Jerí reafirma su compromiso de luchar contra la inseguridad

Ya entrada la madrugada, el flamante presidente de la República llegó a su domicilio con un gran número de periodistas tras él. Antes de ingresar al edificio donde reside, el integrante de Somos Perú paró por unos breves segundos para brindar unas cortas declaraciones.

En sus palabras, José Jerí aseguró estar completamente sorprendido con la decisión del Congreso de la República de elegirlo para asumir como jefe de Estado. A su vez, aseguró que no puede tomar acciones inmediatas, pero reafirmó su compromiso para luchar contra la delincuencia e inseguridad que es la principal prioridad de su gestión.

"Ahorita no puedo tomar acciones inmediatas. Estoy pensando en lo sorpresivo del día de hoy. Pido calma y tranquilidad y tenemos que trabajar justamente para combatir la delincuencia que es la prioridad número uno en este momento y es el sentir ciudadano", indicó.

El primer mensaje de José Jerí

Frente a los 113 congresistas que se encontraban en el hemiciclo, José Jerí habló por primera vez como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte. En ese sentido, el ahora mandatario pidió perdón por los errores cometidos por este congreso, pero dejó en claro que se le declarará la guerra la criminalidad que hoy siembra el miedo en el país.

"Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo está fuera, en las calles: las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Debemos no solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas", expresó.

De esta manera, José Jerí, flamante presidente de la República, reafirmó su compromiso de luchar contra la delincuencia que será la principal prioridad de su gestión.