Presidente Daniel Noboa fue víctima de intento de asesinato, según Gobierno de Ecuador

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de intento de asesinato luego que su caravana fue atacada mientras se desplazaba por la provincia de Cañar, en medio de protestas convocadas por indígenas contra su gobierno. Así lo informó la ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Víctima de intento de asesinato

Este martes 7 de septiembre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo un recorrido en el municipio de El Tambo, de la provincia andina de Cañar, a bordo de una caravana presidencial, la cual se dirigía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento.

La funcionaria Inés Manzano declaró a la prensa que el automóvil del jefe de Estado ecuatoriano fue rodeado por un gran centenar de personas quienes estuvieron lanzando piedras. Asimismo, reveló que se ha presentado una denuncia por tentativa de asesinato.

"Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana), y obviamente también hay signos de bala en el carro del presidente", manifestó la ministra.

#URGENTE | La ministra Inés Manzano denunció una tentativa de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en El Tambo, Cañar.

Según informó, la caravana presidencial fue atacada con piedras y disparos mientras el mandatario se dirigía a un evento público.

La Fiscalía investiga el... pic.twitter.com/dmCFNqzoII — CENTRO Digital (@radiocentroec) October 7, 2025

Cabe señalar que, el político ha salido ileso. De acuerdo a videos difundidos por la Presidencia de Ecuador en su red social 'X' (antes Twitter) captaron el preciso momento del incidente desde el interior de uno de los vehículos, cuando objetos son lanzados sobre las ventanas e inclusive se oye a alguien exclamar: "Agachen la cabeza".

Además, otros materiales audiovisuales muestran a manifestantes con palos y piedras en manos con una indumentaria tradicional indígena mientras de fondo suenan sirenas de emergencia.

Presidencia de Ecuador se pronuncia

La Presidencia ecuatoriana ha criticado en su perfil oficial de 'X' que el grupo de personas que lanzó objetos contra el vehículo del Estado "intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad".

"Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente", se lee en el post.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD... pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

Cabe resaltar que, cinco personas fueron arrestadas tras este presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, según la ministra Inés Manzano.

Este atentado se suscita en el décimosexto día de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta es la organización social más grande del país, luego que el mandatario eliminó el subisidio al diésel.

