Pedro Castillo exige volver al poder y llama "usurpadora" a Dina Boluarte tras su vacancia

Desde el penal de Barbadillo, Pedro Castillo reapareció con un mensaje cargado de reclamos. El exmandatario exigió volver al poder y calificó de "usurpadora" a Dina Boluarte tras su reciente vacancia, asegurando que el Congreso actuó con "doble moral" y que su destitución en 2022 fue "ilegal e inconstitucional".

Castillo reaparece tras vacancia de Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte, aprobada con más de 104 votos a favor, marcó el regreso de Pedro Castillo Terrones a la escena política.

Desde su celda en el penal de Barbadillo, el expresidente envió un mensaje en el que comparó su caso con el de Boluarte, recordando que su vacancia en diciembre de 2022 no alcanzó dicho número mínimo de votos. "El 7 de diciembre de 2022 me vacaron ilegalmente sin alcanzar los 104 votos que exige la ley", expresó.

En su primer mensaje, Pedro Castillo calificó su vacancia como "ilegal e inconstitucional" y dijo que, ahora que la de Dina Boluarte superó los 104 votos, se estaría generando un "vacío de poder".

Para Pedro Castillo, el Congreso tendría que dejar sin efecto la resolución 001-2022-2023-CR, la que lo vacó, y así restituirle su mandato.

"Cuando se apruebe dicha vacancia también con 104 votos o más, se producirá un vacío de poder, momento en el que corresponderá derogar la resolución con la que se me vacó inconstitucionalmente", escribió el exmandatario.

Castillo Terrones también apuntó sus críticas al Parlamento, al que acusó de actuar con "doble moral", y responsabilizó a los "golpistas" de haber permitido que Dina Boluarte —a quien calificó de "usurpadora"— gobernara por casi tres años.

¿Pedro Castillo puede regresar al poder?

El reclamo del expresidente Pedro Castillo ha reavivado el debate sobre la validez de su vacancia y la posibilidad de una eventual restitución.

No obstante, expertos constitucionalistas señalan que la destitución de diciembre de 2022 fue aprobada por mayoría suficiente y que no existe en la ley un mecanismo que permita restituir un mandato ya concluido.

Pese a ello, Pedro Castillo parece decidido a mantener vigencia política y a seguir apelando al respaldo popular, sobre todo en regiones del sur andino donde aún conserva apoyo.

El pronunciamiento de Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo marcó su reaparición pública en medio de la crisis generada por la vacancia de Dina Boluarte. Llamándola "usurpadora", el exmandatario volvió a exigir que se le devuelva el poder que, según afirma, le fue arrebatado injustamente.