Venezuela denuncia a EE.UU. ante la ONU por sobrevuelo de aviones cerca de su espacio aéreo

03/10/2025

Este viernes 3 de octubre el canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció que su país ha denunciado a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) por el sobrevuelo de aviones cerca de su espacio aéreo. Esto se hizo efectivo con un documento presentado a Vasily Alekseyevich Nebenzya, presidente del órgano.

Una incursión ilegal

Mediante el embajador alterno venezolano ante la ONU, Joaquín Pérez, la república bolivariana presentó su queja formal por la presencia de naves áreas a unos 75 kilómetros de sus costas el último jueves 2 de octubre. Esta maniobra forma parte de la presencia estadounidense en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico.

"Este acto no solo representa una amenaza a nuestra soberanía nacional, sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional. Esta grave situación se suma a la creciente militarización del Caribe, que constituye un claro hostigamiento hacia Venezuela." publicó Gil en su canal oficial de Telegram.

Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el del del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, presentaron la demanda, rechazando la incursión ilegal de los cazas de combate desplegados en el Caribe. Esto ocurrió exactamente en Maiquetía, en el estado de La Guaira.

"Dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), al considerar que constituye una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene la legislación internacional en materia de aviación civil", sentencia el pronunciamiento.

Reunión con representante ruso

Gil sostuvo un encuentro con el Director para América Latina de la Cancillería de Rusia, Alexander Shchetinin. En el diálogo que mantuvieron, hablaron sobre la situación actual con el país norteamericano y la preocupación de que se pueda desencadenar un conflicto en la región.

"Discutimos la preocupante situación en nuestra región, marcada por la militarización del Caribe y la reciente incursión ilegal de aviones de combate de Estados Unidos cerca de nuestras costas. En nombre del Presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro agradecimiento por la solidaridad de Rusia y reafirmamos nuestras alianzas estratégicas" Precisó.

Así, Venezuela anunció que presentó una denuncia contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la incursión de aviones de guerra cerca de su frontera. El gobierno de Nicolás Maduro acusó que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron maniobras provocadoras en las proximidades de sus costas.