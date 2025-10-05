Presidente del Parlamento de Venezuela advierte a Estados Unidos: "No se metan en nuestro territorio"

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En un acto público realizado en la Plaza Bolívar, en Caracas el sábado 4 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó una advertencia a Estados Unidos. El líder del Parlamento advirtió que si las tropas estadounidenses trasgreden su territorio, todos los venezolanos saldrán en defensa de su país.

Mayoría de venezolanos listos para la lucha

Según el político de 59 años, Casi el 90 % de venezolanos están dispuestos a alzarse en armas para defender su soberanía en caso de un invasión extranjera. Además, señaló que el gobierno del país norteamericano ha inventado excusas para tener a su flota en las costas del Caribe.

"Frente a las provocaciones, mentiras que han inventado para conseguir una excusa imbécil para promover una forma de agresión en contra del pueblo de Venezuela. Casi el 100 % de la población rechaza cualquier forma de agresión y casi el 90 % está dispuesta a defender con su sus propios recursos y esfuerzos a la patria", manifestó.

🇻🇪🗣️"Casi el 90 % de toda la población de Venezuela está dispuesta a defender con sus propios recursos y con su propio esfuerzo a la patria venezolana", afirmó Jorge Rodríguez pic.twitter.com/IXAGKRKrd6 — RT en Español (@ActualidadRT) October 4, 2025

Por otro lado, Rodríguez Gómez advirtió que de darse una agresión militar o intento, habrá una respuesta de similar condición. Fortaleció su discurso recordando el linaje de los venezolanos, enraizado en la figura de sus libertadores, como Simón Bolívar o Antonio José de Sucre.

"Cada uno sepa cuál es su misión, su función y cuál debe ser su actitud en caso de una agresión de un enemigo extranjero. Somos gente de paz, que hemos promovido la solidaridad y compasión, pero que no se metan con nuestro territorio, porque se van a encontrar la fuerza y fiereza del pueblo venezolano", sentenció.

#4Oct #Venezuela

Jorge Rodriguez afirmó que todos los venezolanos deben convertirse en soldados en caso de una agresión militar extranjera.



🎥 VTV pic.twitter.com/XgnvvnxtYS - @polianalitica — Reporte Ya (@ReporteYa) October 4, 2025

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Desde que la administración de Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro lidera una organización narcoterrorista, la tensión entre ambos países ha crecido. Esto se corroboró con el despliegue de la flota de la U.S. Navy en el Caribe, para interceptar presuntas embarcaciones que llevarían drogas a suelo estadounidense.

Ante ello, el mandatario venezolano llamó a sus ciudadanos a defender su soberanía, en caso de ser agredida. Mientras se activaba la milicia bolivariana, las tropas de la nación norteamericana realizó maniobras cerca de las costas del país caribeño, provocando la denuncia de este hecho ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Así, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió a los Estados Unidos que de invadir su territorio, responderán con todas sus fuerzas. El líder del Parlamento asegura que se inventaron excusas para agredirlos sin razones.