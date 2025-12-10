RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Reaparición tras clandestinidad

María Corina Machado reaparece ante el público en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

Con aplausos y el canto del himno venezolano, la líder opositora y Nobel de la Paz salió desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, donde saludó a la comunidad venezolana que llegó para felicitarla.

Líder opositora arribó este miércoles a Oslo y saludó a los presentes frente a s
Líder opositora arribó este miércoles a Oslo y saludó a los presentes frente a s (Composición Exitosa)

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Tras más de un año escondida del régimen de Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana y hoy Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, finalmente reapareció públicamente desde Oslo (Noruega), donde recientemente arribó para recibir y ser partícipe de su condecoración.

Pese al cansancio del riesgoso y sigiloso viaje que tuvo que enfrentar para no ser atrapada por el régimen chavista, y pese a que el Comité Nobel afirmaba que iba a centrarse en descansar y estar con su familia, Machado se dio el tiempo de salir y saludar a la comunidad venezolana que acudió a visitarla y felicitarla por el premio.

Nota en desarrollo...

María Corina Machado llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz: Comité da comunicado importante
Lee también

María Corina Machado llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz: Comité da comunicado importante

María Corina Machado cruzó el mar en secreto para llegar a Oslo y recibir el Nobel de la Paz
Lee también

María Corina Machado cruzó el mar en secreto para llegar a Oslo y recibir el Nobel de la Paz

Temas relacionados Grand Hotel de Oslo Machado reaparece Maria Corina Machado Nobel de la Paz 2025 Venezuela

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA