María Corina Machado reaparece ante el público en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

Reaparición tras clandestinidad
10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/12/2025
Tras más de un año escondida del régimen de Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana y hoy Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, finalmente reapareció públicamente desde Oslo (Noruega), donde recientemente arribó para recibir y ser partícipe de su condecoración.
Pese al cansancio del riesgoso y sigiloso viaje que tuvo que enfrentar para no ser atrapada por el régimen chavista, y pese a que el Comité Nobel afirmaba que iba a centrarse en descansar y estar con su familia, Machado se dio el tiempo de salir y saludar a la comunidad venezolana que acudió a visitarla y felicitarla por el premio.
Nota en desarrollo...