María Corina Machado reaparece ante el público en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

Tras más de un año escondida del régimen de Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana y hoy Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, finalmente reapareció públicamente desde Oslo (Noruega), donde recientemente arribó para recibir y ser partícipe de su condecoración.

Pese al cansancio del riesgoso y sigiloso viaje que tuvo que enfrentar para no ser atrapada por el régimen chavista, y pese a que el Comité Nobel afirmaba que iba a centrarse en descansar y estar con su familia, Machado se dio el tiempo de salir y saludar a la comunidad venezolana que acudió a visitarla y felicitarla por el premio.

