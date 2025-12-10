María Corina Machado llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz: Comité da comunicado importante

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Confirmado! La líder opositora venezolana María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, Noruega, tras un viaje marcado por el sigilo y la tensión política. Su llegada, confirmada por la propia organización del Nobel en una rueda de prensa, se produjo cerca de la medianoche de este miércoles, hora local.

El arribo de Machado generó un ambiente de júbilo entre la comunidad venezolana residente en Noruega y en Estados Unidos, que celebró la noticia como un triunfo histórico. Centenares de personas se congregaron en las inmediaciones del hotel donde fue trasladada, esperando verla pronto aparecer en público.

María Corina Machado llega en avión a Noruega.

Hasta ese momento, la expectativa era máxima: ¿saldría a saludar o se mantendría en reserva? La respuesta llegó poco después. Una representante de la organización Comando ConVzla informó que, pese al cansancio del viaje, Machado saldrá un momento para saludar a los presentes, aunque su prioridad inmediata será reencontrarse con su familia y descansar.

¿María Corina saldrá a hablar?

El Comité Nobel, por su parte, confirmó que la opositora se ceñirá al cronograma oficial previsto para este jueves, cuando se desarrollarán entrevistas y apariciones públicas.

De momento, se descartó que ofrezca un discurso improvisado desde el balcón del hotel. La organización pidió a los asistentes que aprovechen la noche para descansar y prepararse para la jornada siguiente.

Un Nobel con resonancia política

Machado agradeció el apoyo recibido durante su travesía clandestina, donde la información de su paradero tuvo que ser reservada para evitar cualquier intervención del régimen chavista que le impida llegar a Oslo.

"Tanta gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo", declaró en un mensaje previo.

Su ausencia en la ceremonia oficial fue suplida por su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el galardón y leyó el discurso en su nombre.

El reconocimiento internacional ha generado varias reacciones encontradas. Mientras el chavismo cuestiona el premio y habla de supuestas marchas en Oslo, la realidad muestra un ambiente de celebración y respaldo a la opositora.

La llegada de María Corina Machado a Oslo marca un momento insólito en la historia del Nobel de la Paz: una líder que debió escapar en secreto de su país, recibida con júbilo por sus compatriotas en el extranjero.

Aunque solo saldrá brevemente a saludar, su presencia en Noruega abre una jornada que promete ser histórica para la oposición venezolana y para la comunidad internacional.