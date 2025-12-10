El 'Noe africano' se alista para el 'gran diluvio': Construye ocho arcas para salvar a la humanidad

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de las redes sociales se han venido difundiendo los videos de un hombre que se ha ganado el apelativo del 'Noe africano'. Alertado por un posible 'gran diluvio' universal que se suscite como en las narraciones bíblicas, ha venido construyendo ocho arcas para tratar de salvar a la humanidad de una catástrofe.

Recibió un llamado 'divino'

El hombre que está ejecutando esta obra de ingeniería ha sido identificado como Ebenezer Adom, de unos 50 años de edad. Se empezó a viralizar por armar varias naves de madera tal cual narra el libro sagrado del cristianismo, según su propia versión, por un llamado divino que le hizo el mismo Dios.

Para cumplir con su misión, está construyendo ocho arcas de madera ante un inminente 'gran diluvio', que ahogaría a gran parte de la humanidad, menos a quienes crean en su palabra en unas cuantas semanas. Según este profeta de las redes sociales, la catástrofe ocurrirá el 25 de diciembre, el mismo día de Navidad.

Esto viene ocurriendo en Ghana, un país de África occidental, donde en las primeras imágenes difundidas mostraba a un hombre con atuendos de la época recogiendo madera de campos polvorientos. Cada embarcación contará con 250 mil tablas de este material seleccionadas a mano.

De acuerdo a este ciudadano, una arca la ha hecho exclusivamente para él y su entorno, mientras que las demás serán para aquellos que confíen en su profecía. "Una es para mí y mi familia. La otra es para quienes crean y quieran salvarse" sostuvo.

¿Cómo empezó a construir las arcas?

Adom afirma que todo inició con unos sueños en los que la misma deidad le empezó a mostrar lluvias torrenciales que se prolongaban por tres o cuatro años. Esta calamidad dejaría bajo las aguas a todas las grandes ciudades del mundo y por ende, a continentes enteros.

El 'Noe africano' advierte que este diluvio no podrá ser contenido y lo único que queda por hacer es tratar de sobrevivir. De acuerdo a las declaraciones que ha dejado en redes, su proyecto está avanzado en un 80 % y que por cuestiones divinas, estará listo a tiempo.

Un hecho se ha vuelto viral en las redes sociales por un hombre oriundo de Ghana identificado como Ebenezer Adom, que está construyendo ocho arcas ante un inminente diluvio universal. Bautizado como el 'Noe africano', asegura haber recibido un mensaje de Dios para salvar a la humanidad de una catástrofe global.