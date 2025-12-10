María Corina Machado cruzó el mar en secreto para llegar a Oslo y recibir el Nobel de la Paz

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este miércoles 10 de diciembre, el mundo fue testigo de un hecho sin precedentes: la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien debió salir de su país en secreto, por mar, para poder llegar a Oslo (Noruega) y estar presente en la condecoración.

La travesía comenzó el martes 9, cuando Machado abandonó su escondite en Venezuela y fue trasladada en barco hacia Curazao, según reveló The Wall Street Journal.La operación fue organizada en silencio, con apoyo de su entorno más cercano y bajo conocimiento de autoridades estadounidenses.

El objetivo: evitar que el régimen de Nicolás Maduro la detuviera antes de que pudiera recibir el galardón.

La ruta secreta

Funcionarios estadounidenses confirmaron que el operativo fue cuidadosamente planificado y mantenido en reserva hasta que se garantizó su seguridad fuera del territorio venezolano.

Desde Curazao, isla del Caribe neerlandés, Machado logró establecer contacto telefónico con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

En esa conversación, la opositora confirmó que ya se encontraba rumbo a Oslo y que estaba por abordar el avión, no sin antes resaltar la importancia del reconocimiento y la ayuda de su entorno para ser partícipe del momento.

"Tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano", expresó.

El traslado de la líder opositora se mantuvo en secreto hasta su llegada a Curazao.

Sin embargo, también expresó su tristeza ya que no iba a poder estar presente en el momento de la premiación, siendo su hija, Ana Corina Sosa Machado, finalmente la encargada de recibir el premio y dar el discurso por ella.

"Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo", expresó.

Fue así quela joven Ana Corina subió al estrado para poder recibir el premio a nombre de su madre y leer un discurso que le había encargado en lo que se dirigía a la capital noruega.

This is the story of a people and their long march toward freedom.



What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I'll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025

El escape marítimo de María Corina Machado no solo revela el nivel de riesgo que enfrenta la oposición venezolana, sino que convierte su Nobel en un símbolo aún más potente: una distinción que debió cruzar el mar en silencio para llegar a su destino. En su ausencia física, su historia habló más fuerte que cualquier discurso.