Expresidente de Bolivia, Luis Arce, es arrestado por presunta corrupción ligada al caso Fondo Indígena

El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, fue arrestado este miércoles en la ciudad de La Paz, en el maco de las investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas al caso Fondo Indígena. Según a información preliminar manejada por medios locales, la detención se llevó a cabo en su domicilio ubicado en la zona de Miraflores.

Expresidente de Bolivia es arrestado

De acuerdo a lo informado por la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, el exjefe de Estado boliviano habría sido trasladado a dependencias policiales en La Paz, según indicó Reuters. Mientras que otra fuente señaló que Arce Catacora fue derivado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

María Nela Prada, cercana colaboradora de Arce, denunció el hecho a través de un video, calificándolo como un "secuestro" ilegal. Según su testimonio, el expresidente fue detenido cuando "se encontraba solo", sin que se proporcionara información oficial a su familia o abogados.

"Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora por Sopocachi", afirmó la exfuncionaria boliviana.

Cabe señalar que, hasta el momento las autoridades de Bolivia no han emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía o la Policía respecto al operativo o el paradero del exmandatario Arce Catacora.

La exministra María Nela Prada denunció a través de un video el 'secuestro' del expresidente Luis Arce.#larazónplus #larazóndigital #bolivia #noticias pic.twitter.com/zfEgdqQP4j — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) December 10, 2025

El trasfondo del caso Fondo Indígena

La detención del exgobernante de Bolivia Luis Arce Catacora se suscita en el marco de una investigación por su presunta responsabilidad en el desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesin o (Fondioc) el cual administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Este fondo fue creado con el principal objetivo de financiar proyectos productivos en territorios rurales, manejó entre 2006 y 2014 más de 3,197 millones de bolivianos (unos 460 millones de dólares). La acusación contra el exmandatario se remonta a su etapa como ministro de Economía en el periodo 2006-2017.

Arce Catacora es sindicado de haber autorizado, mediante un resolución ministerial, que recursos estatales del fondo fueran desembolsados directamente a cuentas bancarias personales de dirigentes sociales, en lugar de a las cuentas institucionales de las comunidades beneficiarias.

Vale indicar que esta investigación también ya alcanzó a otras autoridades. Así, el pasado viernes fue aprehendida la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, quien fue enviada a prisión preventiva por cuatro meses por su presunta participación en este mismo caso.

Es así como en el marco de la investigación por el caso Fondo Indígena, el expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora fue arrestado en su domicilio y posteriormente habría sido trasladado a dependencias policiales en La Paz. El exmandatrio tendría vinculación en el mencionado caso.