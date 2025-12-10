Comité del Nobel exhorta a Nicolás Maduro a renunciar al cargo: "Debe aceptar los resultados electorales"

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, exhortó a Nicolás Maduro, a renunciar a la presidencia de Venezuela y, por ende, reconocer los resultados de las elecciones generales del 2024, a fin de iniciar una "transición democrática" tras más de 20 años del 'Chavismo' en el poder.

El anuncio lo hizo este miércoles 10 de diciembre, durante la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz 2025, la cual tiene como ganadora a María Corina Machado pero, que por razones de seguridad, no asistió a tan magno evento desarrollado en Oslo.

Con miras a una "transición democrática"

Frente a las más distinguidas autoridades e invitados presentes en el Ayuntamiento de Oslo y ante la expectativa mundial por el reconocimiento a la opositora del régimen chavista, el titular del Comité hizo un resumen de la crisis político y social que atraviesa Venezuela a consecuencia del gobierno de Maduro y compañía, para luego instarlo a demitir, dejándole el claro "que el mundo le dio la espalda hace mucho tiempo".

"Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", expresó.

Del mismo modo, responsabilizó a su gestión a originar la mayor crisis de migración de su historia, al ocasionar, que más de 8 millones de venezolanos hayan abandonado sus hogares con tal de no ser reprimidos por el autoritarismo que azota al país sudamericano.

En ese contexto, calificó a Caracas como "un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición", poniendo como ejemplo la reciente muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como "El Helicoide" o también "la mayor cámara de tortura de América Latina".

"Mientras estamos aquí, sentados en el Ayuntamiento de Oslo, hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, sólo los gritos de los presos que están siendo torturados", acusó.

Petro llama a un "gobierno de transición" y una "amnistía general"

En medio del llamado del presidente del Comité Noruego del Nobel y la posibilidad latente de una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, llamó a Nicolás Maduro a iniciar un "gobierno de transición", más una "amnistía general". De esta manera, estaría defendiendo "con honores" su territorio ante las advertencias de Donald Trump.

"El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel", fue su mensaje en "X".

Como se recuerda, desde la Casa Blanca aseveraron que "Maduro está con los días contados". Mientras que, su "última demostración" fue hace tan solo horas horas, con el sobrevuelo de dos naves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano por más de 40 minutos.

Desde el Palacio de Miraflores todavía no han emitido una respuesta ante sendas propuestas y en medio de la exigencia -casi mundial- de que Edmundo González Urrutia lo reemplace en el cargo.