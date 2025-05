Mark Zuckerberg ataca a las universidades y asegura que no sirven para conseguir trabajo: Esto dijo el CEO de Meta

02/05/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha generado controversia al cuestionar el papel que cumplen las universidades en el mundo actual. En una reciente entrevista difundida a través del canal de YouTube This Past Weekend with Theo Von, Zuckerberg manifestó que las casas de estudio no están alineadas con las necesidades del mercado laboral.

De acuerdo con el empresario, existe una clara desconexión entre lo que enseñan las universidades y las competencias que requieren actualmente las empresas.

"Creo, como mucha gente, que la universidad no prepara a la gente para los trabajos que necesitan en la actualidad", señaló durante la conversación.

Esta afirmación ha sido interpretada por distintos sectores como una crítica directa al modelo educativo tradicional que, en muchos casos, mantiene programas curriculares desactualizados frente a los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas laborales.

¿Cómo afecta la deuda estudiantil al aprendizaje?

Otro punto abordado por Zuckerberg durante la entrevista fue el impacto de la deuda estudiantil en el proceso educativo. El CEO de Meta afirmó que este factor económico puede desviar la atención del estudiante, quien termina más enfocado en sus obligaciones financieras que en el aprendizaje académico.

"La presión económica derivada de la deuda estudiantil termina por limitar el desarrollo del estudiante", advirtió.

En este contexto, la crítica no se limita únicamente a los contenidos impartidos, sino también al modelo de financiamiento que sostiene el sistema universitario, sobre todo en países como Estados Unidos, donde el endeudamiento para cursar estudios superiores es una realidad generalizada. Para Zuckerberg, esta situación debe motivar a repensar el rol de las universidades en el ecosistema de desarrollo profesional y en la equidad de oportunidades.

¿Qué recomienda Zuckerberg para quienes lideran una empresa?

Desde su experiencia como empresario y desarrollador de uno de los conglomerados tecnológicos más importantes del mundo, Mark Zuckerberg también compartió recomendaciones dirigidas a quienes se aventuran en el mundo empresarial. Entre sus principales consejos figuran no delegar en exceso las decisiones clave de una empresa, actuar con rapidez y evitar postergar tareas importantes.

Además, subraya la importancia de prepararse para cada reunión y mantener una cultura de austeridad en las primeras etapas de un negocio. Estas prácticas, según el CEO de Meta, han sido fundamentales en la consolidación de su compañía y pueden aplicarse en emprendimientos de cualquier escala.

Las declaraciones de Mark Zuckerberg plantean un debate vigente sobre la pertinencia de los modelos educativos frente a los retos del mercado laboral. Sus opiniones reflejan una preocupación compartida por muchos líderes del sector tecnológico respecto a la necesidad de transformar la educación superior.