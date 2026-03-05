Crisis de GNV: Congreso aprueba citar a ministro de Energía y Minas para este jueves a las 04:00 pm

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República aprobó citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, para que responda e informe sobre las medidas que se están tomando desde su sector ante la fuga en un ducto de gas de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni (Cusco).

Suspendieron debate y votaron a favor

Durante una sesión llevada a cabo en las instalaciones del Parlamento, la representación nacional evaluó, en un primer momento, la moción 21506, que proponía invitar al titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a la sede del Legislativo.

En tal sentido, los parlamentarios terminaron aprobando la citación hacia Alfaro, la cual fue establecida para este jueves 5 de marzo, exactamente a las 04:00 pm. De tal modo, el ministro deberá ser notificado para que tome conocimiento sobro llamamiento.

Cabe mencionar que, la decisión se tomó luego de que el congresista Segundo Quirós planteara una cuestión de orden para así se suspenda el debate y se pase directamente a la votación de la mencionada moción. Es así que, el Pleno emitió su voto respectivo, obteniendo 56 votos a favor.

#PlenoDelCongreso I La representación nacional aprobó citar, para hoy a las 4:00 p. m., al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, a fin de que informe sobre las medidas que se vienen adoptando frente al siniestro ocurrido en el gasoducto operado por Transportadora... — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 5, 2026

El titular del MINEM deberá asistir al Pleno del Parlamento para brindar detalles sobre las consecuencias de la emergencia del suministro de gas natural, la cual está afectando a gran cantidad de taxistas, transportistas y demás ciudadanos.

Rospigliosi adelantó su postura

Como se recuerda, el último miércoles, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió sobre el tema e indicó que si bien la empresa Transportadora de Gas del Perú es privada, el Gobierno de José María Balcázar deberá responder y tomar cartas en el asunto.

"Ojalá que el Gobierno esté tomando cartas en el asunto, aunque Transportadora de Gas del Perú es una empresa privada; sin embargo, el Gobierno seguramente tendrá algo que decir", dijo ante los medios de comunicación, este miércoles 4 de marzo.

Fiscalía inició investigación

Es importante precisar que, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho) inició investigación preliminar a la mencionada empresa por los presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Según se conoció, el despacho fiscal realizó la constatación en el lugar de los hechos, en el asentamiento rural Saringabeni, y dispuso que se efectúe diligencias urgentes con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Megantoni, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales.

En conclusión, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, deberá asistir este jueves, al Pleno del Congreso para brindar detalles sobre las acciones del Ejecutivo en el marco de la emergencia por fuga de gas en Megantoni Cusco.