Britney Spears fue arrestada en California: ¿Qué pasó con la 'Princesa del pop'?

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡En problemas! La famosa cantante Britney Spears fue arrestada en California por la Patrulla de Carreteras en la noche del miércoles 4 de marzo. Conoce aquí todos los dtlales de su detención.

¿Por qué fue arrestada Britney Spears?

La cantante estadounidense Britney Spears vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta'. Lejos de sorprender a sus seguidores con su talento artístico, la superestrella del pop fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California el último miércoles 4 de marzo y retenida durante toda la noche en el condado de Ventura.

De acuerdo al reporte policial y medios internacionales, la famosa cantante e intérprete de 'Toxic' y 'Womanizer' fue detenida alrededor de las 9:30 p.m. cuando conducía por la localidad de Thousand Oaks. Las autoridades procedieron a esposarla y ficharla después de las 3:00 a.m. del día siguiente por presuntamente encontrarla detrás del volante bajo los efectos del alcohol.

La cantante pasó la noche en prisión, pero abandonó la dependencia policial a las 6:07 del jueves 5 de marzo, luego de cumplir con los requisitos para volver a su casa. Sin embargo, se detalló que su vehículo fue remolcado, mientras que un representante de Britney Spears calificó el incidente como "inexcusable".

"Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable. Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y ojalá esto pueda ser el primer paso de un cambio largamente postergado que necesita ocurrir en la vida de Britney. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil", indicó en un correo electrónico a CNN.

Cantante afronta citación judicial

Por el momento no se han hecho públicos los resultados de los niveles de alcohol en el cuerpo de Spears. Sin embargo, algunos reportes señalan que la intérprete de 42 años deberá presentarse en la Corte el 4 de mayo para continuar con el proceso legal iniciado a raíz de este episodio en el condado de Ventura.

No es la primera vez que Spears enfrenta problemas legales relacionados con la conducción. En 2007 la cantante de 'Baby One More Time' fue acusada de varios cargos menores tras conducir sin licencia y chocar un automóvil estacionado en Los Ángeles antes de abandonar el lugar. En aquel caso, los cargos fueron retirados luego de que la artista compensara al propietario del vehículo por los daños ocasionados.

Además, como se recuerda, en octubre de 2025, medios británicos difundieron un polémico video donde se observaba a Britney Spear salir de un restaurante y subir a su auto en medio de críticas por su forma de conducir, situación que ella negó en ese momento asegurando que podría tratarse de una "doble".

Los seguidores de la 'Princesa del pop', Britney Spears, se mostraron preocupados por la cantante al ser arrestada y pasar la noche en prisión. Pese a que al día siguiente fue liberada deberá comparecer ante la Corte en el condado de Ventura.