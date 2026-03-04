Escándalo: Ecuador expulsa a personal diplomático cubano y estos responden quemando documentos

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, difundió un video donde se observa a funcionarios del régimen cubano quemando documentos desde la azotea de la embajada de Cuba en Quito. Ello, luego que su Gobierno declarara persona no grata al embajador cubano y diera un plazo de 48 horas al personal diplomático para abandonar el país.

Ecuador expulsa a personal diplomático cubano

El gobierno ecuatoriano declaró este miércoles 4 de marzo como persona no grata al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez García, junto con todo el personal diplomático del régimen. Además, la medida implica que la delegación cubana se retire de Ecuador en un plazo de 48 horas.

Tales decisiones se dan en el contexto de tensión internacional que enfrenta a Cuba con Estados Unidos. La última escalada de violencia desató que la Tropa Guardafrontera cubana abatiera a cuatro tripulantes de una embarcación civil procedente de Estados Unidos.

En medio de ello, el gobierno de Daniel Noboa aplicó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas donde el Estado puede disponer la expulsión del personal diplomático sin necesidad de justificar la decisión.

Tras la resolución adoptada, el presidente Noboa compartió un video a través de su cuenta oficial de X titulado bajo el nombre "¡Parrillada de papeles!", momentos después de que se ordenara la salida del personal diplomático cubano.

En el video se observa que parte del personal diplomático hecha documentos al fuego con el fin quemarlos desde la azotea de la sede ubicada en la ciudad de Quito.

Parrillada de papeles. pic.twitter.com/XBGz512bgi — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026

Representante ecuatoriano es retirado de La Habana

Además de la expulsión de los funcionarios cubanos de Ecuador, Daniel Noboa dispuso el retiro del representante ecuatoriano de La Habana, José María Borja, quien también cumplía la labor como representante ante el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas.

Anteriormente, Noboa también ha adoptado medidas que están alineadas con la postura expuesta desde Washington como cuando Estados Unidos señaló a Nicolás Maduro como cabecilla del Cartel de los Soles, medida que también fue implementada por el gobierno ecuatoriano.

Por otro lado, Noboa también implementó un tasa arancelaria por "seguridad" del 30% a los productos colombianos cuando se dio la crisis entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

