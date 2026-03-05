Alfonso López-Chau niega ser comunista: "Que demuestren qué parte de mi programa lo es"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político "Ahora Nación", Alfonso López-Chau, estuvo este jueves 5 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también economista respondió a quienes lo han catalogado como "comunista"; asimismo, descartó que su plan de gobierno tenga dicha ideología.

Defiende su labor en la UNI y de acusaciones en su contra

El aspirante a llegar a Palacio de Gobierno se defendió de las acusaciones que lo sindican de supuestamente haber usado su cargo como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para implementar el modelo de las "5 Hélices para el Desarrollo Sostenible".

En esa línea, sostuvo que la puesta del plan era una exigencia de la Ley Universitaria, en el marco de sus políticas de proyección social. Del mismo modo, señaló que le asignó 2 % de su presupuesto para su realización.

Sobre los expositores del proyecto que se presentó en abril de 2022, destacó sus trayectorias al servicio del país. En ese sentido, enfatizó en que si que hubiera sido "comunista", ningún oficial de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se hubiera atrevido a firmar algún convenio con la universidad que dirigía.

"¿Tú crees que van a permitir que un 'terruco - comunista' forme a sus coroneles que va a ser generales? Sería un infiltrado, serían tontos, ¿no? No solo me invitaban, sino me premiaron como catedrático distinguido", mencionó.

Bajo esta consideración, llamó a todos sus detractores a que "le demuestren" lo contrario, a falta de poco más de un mes que se lleven a cabo los comicios generales y en medio del debate presidencial que se realizará entre finales de marzo e inicios de abril.

"Hay que ser bien torpe o prima más tu interés político y no perciben ver oye: '¿Cuál es la medida de López-Chau de su programa? Busquemos su programa, busquemos su pensamiento, para demostrar que él es comunista y que va a llevar a la ruindad al país'. Les voy a ganar, los desafío a que me demuestren qué parte de mi programa es comunista o 'terruco'", expresó.

Propuestas: Derogación de 'leyes pro crimen' y respaldo a Julio Velarde

De ser elegido presidente del Perú, López-Chau aseveró de promoverá la derogatoria de las llamadas 'leyes pro crimen', debido a que benefician en todo sentido a los delincuentes. Puso como ejemplo, que no es posible que el criminal cumpla su pena y el dinero que se apropió de manera ilícita siga bajo su poder.

Asimismo, garantizó que, ratificará a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reservas por su liderazgo; además, de que tiene el consenso de sus bases para tomar tal decisión desde julio próximo.

"Él debe continuar. En un gobierno nuestro, todo el partido está de acuerdo que él debe continuar como presidente del Banco Central de Reservas. Yo he sido director del Banco Central de Reservas, lo he acompañado del 2006 al 2013", puntualizó.

De esta manera, el candidato presidencial respondió algunas críticas en su contra, descartando que su propuesta de gobierno tenga tinte comunista.