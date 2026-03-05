"No me siento preparado": El duro testimonio de Nahuel Gallo, el gendarme argentino liberado de una cárcel de Venezuela

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado tras más de un año detenido en Venezuela, ofreció este miércoles su primera conferencia de prensa en Buenos Aires. Con la voz quebrada, aseguró que aún no está preparado para contar las "atrocidades" que vivió en prisión, pero denunció que la cárcel El Rodeo 1, en las afueras de Caracas, es un lugar de "bastantes torturas psicológicas".

"No quiero contar las atrocidades que hicieron, no puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo", expresó Gallo.

"Fichas de cambio"

Gallo afirmó que los presos políticos extranjeros son utilizados como "fichas de cambio" por el Gobierno venezolano, denunciando que aún quedan más de 20 presos políticos de este tipo en el reclusorio. Si bien aún no se ha podido corroborar dicha cifra mencionada, organizaciones de derechos humanos han advertido de condiciones similares en otras cárceles venezolanas.

"Hasta el último día éramos ficha de cambio. Sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no está libre", dijo.

El gendarme fue arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela por un paso terrestre. Las autoridades lo acusaron de querer infiltrarse para realizar actos terroristas, mientras su familia sostuvo que se trataba de una visita personal, ya que su esposa es venezolana.

El regreso a Argentina

La liberación de Gallo se concretó gracias a gestiones diplomáticas y a la mediación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que coordinó su traslado en avión junto a la Federación Venezolana de Fútbol. El Gobierno argentino celebró su regreso y destacó que se encuentra en buen estado clínico, aunque recibirá acompañamiento psicológico.

"Solo con pensar se me titubea la bosa. Yo tuve la oportunidad de salir el domingo en libertad, con mucha incertidumbre, porque no sabía si iba a ser trasladado a otra unidad. Allí no te avisan a dónde vas a ir, qué vas a hacer o qué va a pasar", comentó.

El cabo primero Nahuel Gallo, integrante de nuestra Gendarmería Nacional, ya se encuentra de regreso en la Argentina.



Desde el primer momento actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar su integridad y acompañar a su familia. No los dejamos solos. pic.twitter.com/nKumMvJR9h — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 2, 2026

Petición internacional

Gallo pidió a la prensa y a los organismos internacionales que mantengan la presión para lograr la liberación de otros detenidos. El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que el Gobierno seguirá trabajando por la liberación de Germán Giuliani, otro ciudadano argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025.

El testimonio de Nahuel Gallo refleja el impacto psicológico de su detención y pone en evidencia las denuncias sobre el uso de extranjeros como "fichas de cambio" en Venezuela. Su regreso a Argentina abre un nuevo capítulo en la presión diplomática para liberar a otros presos políticos y mantener la atención internacional sobre las condiciones carcelarias en el país.