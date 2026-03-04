Sicario llamó a padres de una joven de 17 años asesinada POR ERROR: "Nos equivocamos"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El miércoles 25 de febrero, en el barrio Las Américas de Barranquilla, en Colombia, hombres armados irrumpieron en la vivienda de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una joven estudiante de 17 años.

Sin mediar palabra ni oportunidad de defensa, la atacaron a disparos dentro de su propio hogar, arrebatándole la vida en lo que debería haber sido un refugio seguro.

Para la familia fue un golpe devastador, que rápidamente se amplificó en indignación colectiva. Pero lo que vino después sobrepasó los límites de lo imaginable: días después del funeral, los padres recibieron una llamada telefónica de una voz desconocida que les dijo, con frialdad,

"disculpa... nos equivocamos. No era tu hija la que íbamos a matar", fue la frase que escucharon al otro lado del teléfono.

Una confesión fría e inhumana

Según los allegados, el hombre detrás de la voz explicó que Luzdaris no tenía deudas, ni enemigos, ni problemas con nadie; simplemente fue confundida con alguien "equivocado".

Esa admisión directa de error por parte de los sicarios fue recibida por la familia como una bofetada adicional al dolor, dejando en claro no solo la brutalidad del crimen, sino el desprecio por la vida humana que caracteriza a estas estructuras delictivas.

Luzdaris, descrita por quienes la conocían como una joven alegre y con planes de futuro, se convirtió así en otra víctima inocente de la violencia que sigue azotando regiones del país.

Su muerte no solo deja un vacío irreparable en su círculo más cercano, sino que también subraya la fragilidad de la seguridad en las comunidades donde operan bandas criminales.

Reacción de la comunidad y las autoridades

El caso ha generado repudio en la opinión pública y entre miembros de la comunidad educativa. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Regional Atlántico, emitió un comunicado donde lamentó el asesinato de Luzdaris.

A quien reconocieron como aprendiz del programa de Tecnólogo en Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, y expresaron condolencias a su familia y entorno.

Además, informaron que ofrecerán apoyo psicosocial y acompañamiento ante este suceso, enfatizando que la violencia sembrada por grupos armados y sicarios no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la comunidad educativa y social que enfrentará el duelo.

La historia de Luzdaris Maickell Guerrero Corro no solo es un relato de tragedia, sino un símbolo brutal de cómo la violencia sin control y el sicariato terminan cobrando vidas por error, destruyendo familias enteras y dejando cicatrices profundas en la sociedad.