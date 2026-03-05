Taxistas protestarán por crisis de GNV: "Se hace casi imposible seguir haciendo el servicio con normalidad"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero de taxistas amarillos de Lima y Callao, Oliver Durán, se pronunció respecto a la emergencia en el suministro de gas natural tras la fuga de un ducto en Megantoni (Cusco). Según precisó, dicha crisis está afectando a más de 300 mil familias en la capital. Gremio recuerda que protesta se realizará hoy, jueves.

Servicio ya no sería rentable

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Durán indicó que si bien muchos vehículos son dual (GNV y gasolina), el precio de la gasolina ha presentado un serio aumento, por lo que sería "imposible" que los taxistas continúen brindando sus servicios como normalmente.

En tal sentido, precisó que muchos taxistas han detenido sus labores debido a que no sería rentable abastecer sus vehículos con gasolina. Es así que, el vocero expresó su preocupación y precisó que necesitan que el Estado peruano los escuche y les brinde alguna solución.

Al respecto, recordó que este jueves 5 de marzo, a las 3:00 pm se realizará una protesta en el frontis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según precisó, esta medida la ejecutarán de manera pacífica para hacer oír sus pedidos debido a que miles de familias se estarían viendo afectadas.

"Lo que enfatizamos es que no se ponga de lado al sector taxi, son más de 300 mil familias que ciertamente, están en este rubro y por lo que hay un daño tremendo que se está dando (...) En última instancia se puede manejar un tema de subsidio", dijo a nuestro medio de comunicación, este jueves 5 de marzo.

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre una posible comunicación de parte de la premier Denisse Miralles, quien aseguró que iban a convocar a los taxistas para mantener diálogo, Oliver Durán indicó que un representante del MTC fue quien se comunicó; sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo.

"Hemos pedido que se nos aperture una mesa de diálogo pero aún no tenemos algo concreto al respecto, solamente hubieron conversaciones vía telefónica ante lo cual nosotros estamos con toda la apertura para acceder el diálogo correspondiente", enfatizó el vocero.

Es así como, el vocero de taxistas amarillos de Lima y Callao, Oliver Durán, precisó que gran cantidad de taxistas se están viendo afectados ante la falta de abastecimiento de gas natural, debido a la declaratoria de emergencia tras la fuga de un ducto de la empresa Transportadoras de Gas del Perú (TGP).