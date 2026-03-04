México y FIFA se reúnen para evaluar medidas de seguridad con miras al Mundial 2026

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que habrá una reunión con representantes de la FIFA con el fin de evaluar las medidas de seguridad ante la llegada del Mundial 2026.

México y FIFA se reunieron para abordar seguridad

Durante la conferencia de prensa de este miércoles 4 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta tarde se llevaría a cabo una reunión con autoridades de la FIFA para evaluar el plan de seguridad con miras al evento deportivo de fútbol.

En la actividad oficial indicó que este operativo se viene gestionando desde hace "prácticamente un año" en conjunto con la Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y policías estatales.

Así, puso fin a los cuestionamientos en torno a la realización de este evento deportivo en México, una de las sedes anunciadas. Ello, tras la ola de violencia generada tras la captura y muerte del narcotraficante 'El Mencho' en la ciudad de Jalisco.

Sin embargo, el encuentro se desarrolló según informó, a través de su cuenta oficial en X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En la reunión se conto con la participación de autoridades de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sedes donde se albergarán parte de los partidos de fútbol.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup , autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA... pic.twitter.com/pxz0xUUdTf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 4, 2026

Cuestionamientos tras muerte de 'El Mencho'

La realización de la Copa Mundial 2026 tiene como una de sus sedes a México, junto con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el operativo que dio con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', desató un sangriento intercambio de violencia, principalmente en Jalisco que puso en cuestión la realización del evento de fútbol.

Así, la realización del reciente encuentro entre autoridades mexicanas y de la FIFA consolida el acuerdo para continuar con el espectáculo mundial en el país dirigido por Sheinbaum.

La presidenta mexicana informó que días previos había mantenido comunicación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le transmitió su confianza para que el país continúe siendo sede.

Se trataría de la tercera vez en la que México será la sede de una Copa Mundial, luego de los torneos de 1970 y 1986. Recibiría 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

México se consolida como una de las sedes de la Copa Mundial 2026. Ello, luego que esta tarde autoridades de la FIFA y el gobierno mexicano intercambiaran parte del plan de seguridad para realizar este evento mundial.