"Un gran sector hubiese deseado que sí tuviese respaldo militar": Abogado de Pedro Castillo sobre intento de golpe de estado del 2022

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Wilfredo Robles, aseguró que el exmandatario no contó con respaldo de las Fuerzas Armadas durante el intento de golpe de Estado en 2022 y sostuvo que los hechos demostraron que no existió una planificación previa para ejecutar las medidas anunciadas en el mensaje a la Nación.

Pedro Castillo no tuvo respaldo militar

En diálogo con Exitosa, Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo, se pronunció sobre el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022 y señaló que, según su perspectiva, un sector de la población habría esperado que el entonces mandatario contara con respaldo militar.

"Un buen sector de la población, dentro del cual confieso que estoy yo hubiese deseado que si tuviese respaldo militar, pero los hechos demostraron que no tenía ningún respaldo y que previamente al mensaje no había ningún nivel de planificación, de organización, de articulación", mencionó.

El abogado señaló que la ausencia de apoyo militar evidenciaría que el anuncio realizado por el expresidente no fue acompañado de una estrategia para concretar las medidas que comunicó ese día, entre ellas la disolución del Congreso.

Asimismo, Robles sostuvo que Pedro Castillo enfrentó una constante presión política desde el inicio de su mandato. Según afirmó, el entonces presidente fue blanco de cuestionamientos provenientes de distintos sectores del Estado y de los medios de comunicación.

"Nadie puede negar que desde el primer día de su mandato fue objeto de demolición mediática, en el congreso, a nivel de fiscalía, no hay presidente de la República que haya sido más atacado en los 200 años", expresó.

Mensaje a la nación de Pedro Castillo

En otro momento, el defensor legal cuestionó que la lectura del mensaje a la Nación constituya, por sí sola, un delito. A su juicio, el acto de pronunciar dicho discurso no debería ser considerado una conducta penalmente sancionable.

"El acto en si mismo no constituye delito, el acto de la lectura no puede incomodar al sector que quería sacar a Castillo no tanto porque no esté preparado, sino que simplemente hay un protocolo y un lineamiento de quienes siempre han manejado la política y la economía en el Perú de que un profesor rural, un chacrero no puede sentarse ahí, nos está demotrando que todo peruano es igual ante la ley", comentó el abogado

Las declaraciones de Wilfredo Robles se producen mientras continúa el proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo por los hechos ocurridos en 2022, cuando anunció el cierre del Congreso y otras medidas extraordinarias que no llegaron a ejecutarse tras perder el respaldo de las instituciones del Estado y ser detenido ese mismo día.